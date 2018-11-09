«СтройПанельКомплект» признан надежным застройщиком на уровне России

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-09T09:29:13+03:00

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На III Всероссийском саммите «Надежный застройщик России» генеральному директору «СтройПанельКомплекта» Виктору Суетину была вручена одноименная почетная награда. Церемония награждения лучших компаний строительной отрасли за соблюдение прав и законных интересов участников долевого строительства - ключевое событие саммита. Мероприятие состоялось 1 ноября 2018 года в Правительственной резиденции Управления делами Президента России.

Фото компании

Золотой знак «Надежный застройщик России» присуждается по результатам гражданского и государственного контроля, рекомендации региональных органов власти и профессиональных союзов. По согласованию с органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере долевого строительства, все объекты ранжируются по 10-балльной шкале. Критериями отбора являются показатели надежности, отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и клиентов, открытость и полнота представленной для покупателей информации. Сбор данных проводится независимыми экспертами, в том числе по методу «тайный покупатель». Для составления выборки была проведена оценка более 15 000 компаний во всех регионах России.

Ответственность, открытость и финансовая устойчивость позволяют АО «СтройПанельКомплект» ежегодно вводить в эксплуатацию до 70 000 кв. метров жилья для новоселов. А знак «Надежный застройщик России» теперь является еще одним подтверждением качественной и стабильной работы компании на рынке.

Фото компании

Проектные декларации строящихся объектов располагаются на сайте http://spk.perm.ru/quarters/