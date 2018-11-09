«СтройПанельКомплект» признан надежным застройщиком на уровне России
На III Всероссийском саммите «Надежный застройщик России» генеральному директору «СтройПанельКомплекта» Виктору Суетину была вручена одноименная почетная награда. Церемония награждения лучших компаний строительной отрасли за соблюдение прав и законных интересов участников долевого строительства - ключевое событие саммита. Мероприятие состоялось 1 ноября 2018 года в Правительственной резиденции Управления делами Президента России.
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Золотой знак «Надежный застройщик России» присуждается по результатам гражданского и государственного контроля, рекомендации региональных органов власти и профессиональных союзов. По согласованию с органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере долевого строительства, все объекты ранжируются по 10-балльной шкале. Критериями отбора являются показатели надежности, отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и клиентов, открытость и полнота представленной для покупателей информации. Сбор данных проводится независимыми экспертами, в том числе по методу «тайный покупатель». Для составления выборки была проведена оценка более 15 000 компаний во всех регионах России.
Ответственность, открытость и финансовая устойчивость позволяют АО «СтройПанельКомплект» ежегодно вводить в эксплуатацию до 70 000 кв. метров жилья для новоселов. А знак «Надежный застройщик России» теперь является еще одним подтверждением качественной и стабильной работы компании на рынке.
Фото компании
Проектные декларации строящихся объектов располагаются на сайте http://spk.perm.ru/quarters/