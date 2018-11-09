2018-11-09T09:29:13+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«СтройПанельКомплект» признан надежным застройщиком на уровне России

Для составления выборки провели оценку более 15 тысяч компаний
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

На III Всероссийском саммите «Надежный застройщик России» генеральному директору «СтройПанельКомплекта» Виктору Суетину была вручена одноименная почетная награда. Церемония награждения лучших компаний строительной отрасли за соблюдение прав и законных интересов участников долевого строительства - ключевое событие саммита. Мероприятие состоялось 1 ноября 2018 года в Правительственной резиденции Управления делами Президента России.

Фото компании

Фото компании

Золотой знак «Надежный застройщик России» присуждается по результатам гражданского и государственного контроля, рекомендации региональных органов власти и профессиональных союзов. По согласованию с органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере долевого строительства, все объекты ранжируются по 10-балльной шкале. Критериями отбора являются показатели надежности, отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и клиентов, открытость и полнота представленной для покупателей информации. Сбор данных проводится независимыми экспертами, в том числе по методу «тайный покупатель». Для составления выборки была проведена оценка более 15 000 компаний во всех регионах России.

Ответственность, открытость и финансовая устойчивость позволяют АО «СтройПанельКомплект» ежегодно вводить в эксплуатацию до 70 000 кв. метров жилья для новоселов. А знак «Надежный застройщик России» теперь является еще одним подтверждением качественной и стабильной работы компании на рынке.

Фото компании

Фото компании

Проектные декларации строящихся объектов располагаются на сайте http://spk.perm.ru/quarters/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Осудили зачинщика беспорядков в колонии Чусового
В Прикамье мужчина набросился на улице на знакомую и начал душить
В Прикамье «Газель» с газовыми плитами столкнулась с КамАЗом
Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжат стратегическое партнерство
Полпред Президента в ПФО положительно оценил промышленный потенциал Пермского края
В Прикамье ребенок пострадал в ДТП из-за отсутствия тротуара
«Напал на женщину у больницы». В Прикамье будут судить насильника
«Помогите найти мальчика». Пропавшего в Удмуртии подростка ищут в Перми
В Пермском крае в выходные похолодает до -20 градусов
Мужчина, укравший сотовый телефон на вокзале Пермь-II, задержан в Тюмени
Пермские власти сообщили о продолжении сотрудничества с «ЛУКОЙЛом»
53-летний житель Прикамья случайно утопил в ванной отца-инвалида
В Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей
Вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских стала депутатом Законодательного собрания
Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым
«Бабушка, я сбил пешехода, нужны деньги». В Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей