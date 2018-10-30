На улице Героев Хасана открыто 6 полос движения
- Впервые за несколько лет выезжала из города без пробок, - рассказывает Даша. - Доехала до Кунгура на полчаса быстрее, чем раньше.
Девушка частенько ездит в гости к родственникам в Кунгур. И на выезде на трассу со стороны улицы Героев Хасана ей всегда приходилось долго и медленно пробираться по единственной полосе.
- А в эту субботу утром буквально проскочила по новой дороге, - продолжает девушка. - Никаких пробок, и дорога такая ровная.
«Бутылочное горлышко» раскупорили
На прошлой неделе на улице Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью было открыто шестиполосное движение. Причем по графику эти работы должны были завершить только 1 декабря.
Напомним, первые работы по реконструкции улицы Героев Хасана начались 10 лет назад - в 2008 году, когда на участке между улицей Чкалова и ПНИТИ были демонтированы трамвайные пути, а затем уложены новые рельсы. После этого ежегодно приводился в порядок определенный отрезок этой крупной городской магистрали.
Но самым сложным участком улицы было ее пересечение с железной дорогой. Туннель под Транссибирской магистралью, через который транспорт выезжал из города, всегда оставался узким «бутылочным горлышком». И даже расширив улицу, избавиться от пробок без решения проблемы с туннелем было невозможно.
Проектировщики предлагали два варианта: строительство автодорожной эстакады высотой с пятиэтажный дом и устройство второго сквозного проезда рядом с уже существующим. Эти варианты предполагали либо закрытие движения автомобилей, либо закрытие Транссибирской магистрали. Но пермские власти нашли решение, которое позволило не прекращать движение ни автотранспорта, ни поездов, - строительство нового железнодорожного путепровода над дорогой. После того, как путепровод был построен и поезда пошли по новой ветке, подрядчик разобрал старую насыпь с узким тоннелем.
- Изначально мало кто верил, что возможно ликвидировать это «узкое горлышко» без остановки движения автомобилей и без прекращения движения поездов по Транссибирской магистрали. Однако идея стала реальностью. И нам удалось найти такое решение, которое позволило не закрывать движение автомобилей и не прекращать движение поездов по Транссибирской магистрали, - рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Этим летом отремонтировали Южную дамбу.
Остались фонари и светофоры
В результате на полуторакилометровом участке улицы Героев Хасана была значительно увеличена ширина проезжей части, теперь транспорт здесь может двигаться по трем полосам в каждом направлении со скоростью 80 км/час.
Причем, как рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, на дорогу было уложено улучшенное, более долговечное покрытие, с учетом того, что здесь основной въезд в город со стороны Екатеринбурга и большой поток автомобилей.
Сейчас осталось наладить работу светофоров, установить фонари уличного освещения и завершить ремонт тротуаров. Все это будет сделано в течение ноября, а благоустраивать газоны вдоль улицы подрядчики начнут следующей весной.
Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин отметил, что полноценного запуска движения на пересечении улицы Героев Хасана и Транссиба ждали пермские водители и пассажиры:
- В течение двух лет для расширения транспортной артерии была проделана огромная работа. Этот объект крайне важен для горожан, запуск движения стал возможен благодаря слаженной работе городских и краевых властей совместно с «Российскими железными дорогами». Теперь въезд и выезд из Перми стали быстрее и удобнее,- подчеркнул Юрий Уткин.
В следующем году реконструкция улицы Героев Хасана продолжится. На очереди - учас-
ток от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева.
Дорожные стройки
На заседании Пермской городской думы заместитель главы администрации города Перми Анатолий Дашкевич отчитался по содержанию и ремонту пермских улиц.
Одна из крупных дорожных строек этого сезона - реконструкция улицы Уральской, которая стала продолжением капитального ремонта Северной дамбы. На участке от цирка до улицы Розалии Землячки была проложена ливневая канализация, уложен новый асфальт и заменены трамвайные рельсы.
Всего за дорожный сезон 2018 года в Перми было отремонтировано более 20 улиц, приведено в порядок более миллиона квадратных метров дорог.
- Количество - количеством, но главным должно оставаться качество. По улице Леонова, которая находится в моем округе, было много вопросов. Но их решили, сейчас работы идут, дорожное покрытие на улице уложено, осталось завершить благоустройство газонов, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»
(96,6 FM) первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
КСТАТИ
В бюджет Перми на 2019 - 2021 годы заложены средства на реконструкцию улиц Карпинского и Революции и реконструкцию трамвайных путей по улице Крупской от улицы Уральской до площади Дружбы и по улице Уральской в сторону площади 1905 года.
ВАЖНО
Какие улицы были отремонтированы в 2018 году
Дзержинский район
Улица Петропавловская - от Окулова до Крисанова
Улица Фоминская - от Сергея Есенина до остановки общественного транспорта «Мачтобаза»
Индустриальный район
Улица Космонавта Леонова - от Мира до Промышленной
Улица Архитектора Свиязева - от Леонова до шоссе Космонавтов
Ленинский район
Улица Екатерининская - от Крисанова до храма Успения Божией Матери
Улица Попова - от Пермской до Пушкина
Мотовилихинский район
Улица Розалии Землячки - от КИМ до Уральской
Улица Грачева - от КИМ до Уральской
Автомобильная дорога «Переход Стаханова - Ива»
Орджоникидзевский район
Улица Гремячий лог - от Гайвинской до Гремячий лог, 1а
Дорога на Чусовской водозабор
Кировский район
Улица Налимихинская - от Бузулукской до границы с Краснокамским районом
Улица Кудымкарская - от Заборной до Копейской
Улица Копейская - от Кудымкарской до Бузулукской
Улица Бузулукская - от Копейской до Налимихинской
Свердловский район
Улица Краснова - от Комсомольского проспекта до Пушкина
Улица Механошина - от Куйбышева до шоссе Космонавтов
Улица Гусарова - от Солдатова до Лодыгина
Южная дамба - от Островского до бульвара Гагарина
Улица Василия Васильева - от Героев Хасана до Карпинского
Поселок Новые Ляды
Улица Комсомольская