После Нового года в Перми на 5 месяцев перекроют улицу Революции

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-08T07:30:39+03:00

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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Он также поделился информацией о том, какие участки дорог и в какие сроки будут перекрывать в центре Перми в связи с намеченной масштабной реконструкцией улицы Революции.

Сама эта реконструкция затянется до зимы следующего года.

- Работы по этому проекту уже начинаются, они продлятся зимой, весной, летом и осенью будущего года, - сообщил Кис. – Без временного ограничения движения транспорта при этом не обойтись.

На самом первом этапе решено обустроить ливневую канализацию на улице Куйбышева. Как уже сообщала «КП», с 10 ноября до 31 января здесь закроют для движения одну полосу, идущую со стороны Камы, - на участке от улицы Революции до Екатерининской.

Такой же новый водосток после Нового года начнут прокладывать и на улице Революции, а весной две новые ливневки соединят в единую систему.

- Вообще-то ливневые канализации на этих улицах можно было делать одновременно, - сообщил Максим Кис. - Но мы учли, что перед Новым годом по улице Революции будет большой трафик движения, она ведь находится в самом центре Перми, где много торговых и развлекательных центров. И решили не портить людям праздник. Но после новогодних каникул ограничат движение и на улице Революции, ориентировочно, до мая будущего года.

То, что работы по обустройству ливневой канализации будут вестись зимой, создаст некоторые неудобства, но сократит сроки реализации всего проекта.

- На улице Куйбышева в январе на одной из полос придется положить временное покрытие – щебенку и плиты, а асфальтировать ее будут уже, когда потеплеет, - сообщил Максим Кис. - Но если бы мы отложили эти работы на теплое время года, то сроки реконструкции улицы Революции увеличились вдвое.