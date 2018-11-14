2018-11-14T16:00:01+03:00
Звезды

Пермская актриса Катерина Шпица в роскошном платье произвела фурор на вручении премии «Женщина года»

Наряд артистки назвали скромным, но сексуальным
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments2
--Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Российском академическом Молодежном театре в четырнадцатый раз вручали премию «Женщина года» по версии Glamour. На светском рауте, посвященном этому событию, собрался весь столичный бомонд. Пермская актриса, звезда фильма «Экипаж» Катерина Шпица произвела настоящий фурор. Она пришла в зеленом платье от Roseville. Эксперты отметили, что она выглядела очень эффектно и сексуально в этом наряде, несмотря на платье в пол.

Премию «Женщина года»-2018 досталась актрисе Александре Бортич. Несколько месяцев назад актрисе пришлось серьезно набрать вес для роли в фильме «Я худею». В номинации «Певица года» конкуренток обошла Полина Гагарина, а звание «Мужчина года» присуждено Роме Зверю. Также победу в разных номинациях в этот вечер праздновали Мария Миногарова, Полина Киценко, Юлианна Караулова и другие прекрасные девушки. Парой года признали Регину Тодоренко и Влада Топалова.

Напомним, что недавно Катерина Шпица приняла участие в церемонии открытия кинофестиваля «Короче» в Калининграде, где появилась не одна, а за руку с новым бойфрендом. Молодого человека зовут Руслан Панов, и работает он в сфере, не связанной с кино и шоу-бизнесом. получила предложение руки и сердца после успешной премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» на сцене театра имени Михаила Булгакова в Москве

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВИЧ-инфицированный судимый пермяк изнасиловал знакомую
«Когда палка сломалась, взял в руки нож»: житель Прикамья забил до смерти своего отца
«Упал на металлический штырь». Пермячка подала в суд на кафе, где пострадал ее 2-летний сын
В Прикамье задержали мужчину, который до смерти избил жену
Избивал 6-летнюю дочку. В Краснокамске осудят 46-летнего горе-отца
Пьяная 16-летняя жительница Прикамья ударила ножом знакомого
«Я не знала, что фильм запрещен». В Перми пенсионерку осудили за выложенный в соцсетях фрагмент из фильма
«Задушили и выкинули тело на обочину». Пермские полицейские задержали подозреваемых в убийстве таксистки
Детские игровые площадки появятся на вокзалах Екатеринбург и Пермь-2
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность
«Хотела уехать в Пермь с подругой». Пропавшую в Добрянке 14-летнюю девочку нашли полицейские и отвели домой
Пермский аэропорт выложил видео взлета самолета «Руслан»
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, требует с Тимати 500 тысяч рублей за оскорбления
В Пермском районе сгорел кирпичный дом, семья успела спастись
Пермяк обворовал салон красоты, пока его девушка отдыхала
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
«Боялся быть избитым гопниками». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков признался, что в детстве подвергался травле
В Прикамье 57-летний бывший милиционер убил своего односельчанина
В Прикамье главный бухгалтер детского сада похитила более миллиона рублей
В Прикамье мужчина провалился под лед, катаясь на квадроцикле