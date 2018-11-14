Пермская актриса Катерина Шпица в роскошном платье произвела фурор на вручении премии «Женщина года»

В Российском академическом Молодежном театре в четырнадцатый раз вручали премию «Женщина года» по версии Glamour. На светском рауте, посвященном этому событию, собрался весь столичный бомонд. Пермская актриса, звезда фильма «Экипаж» Катерина Шпица произвела настоящий фурор. Она пришла в зеленом платье от Roseville. Эксперты отметили, что она выглядела очень эффектно и сексуально в этом наряде, несмотря на платье в пол.

Премию «Женщина года»-2018 досталась актрисе Александре Бортич. Несколько месяцев назад актрисе пришлось серьезно набрать вес для роли в фильме «Я худею». В номинации «Певица года» конкуренток обошла Полина Гагарина, а звание «Мужчина года» присуждено Роме Зверю. Также победу в разных номинациях в этот вечер праздновали Мария Миногарова, Полина Киценко, Юлианна Караулова и другие прекрасные девушки. Парой года признали Регину Тодоренко и Влада Топалова.

Напомним, что недавно Катерина Шпица приняла участие в церемонии открытия кинофестиваля «Короче» в Калининграде, где появилась не одна, а за руку с новым бойфрендом. Молодого человека зовут Руслан Панов, и работает он в сфере, не связанной с кино и шоу-бизнесом. получила предложение руки и сердца после успешной премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» на сцене театра имени Михаила Булгакова в Москве