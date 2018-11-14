2018-11-14T12:58:40+03:00
Звезды

«Верните пенсию». В новом фильме Марина Федункив грабит банк вместе с Александром Реввой и Михаилом Галустяном

Комедия «Бабушка легкого поведения-2» выходит в прокат 3 января 2019 года
Константин КЯКИНЕН
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Пермская актриса, звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив на своей странице в Instagram трейлер фильма «Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители». Фильм снят при "поддержке остатков Пенсионного фонда России."

Судя по трейлеру, главный персонаж комедии в исполнении Александра Реввы грабит банк олигарха Дмитрия Нагиева. Помогает «бабушке» Ревве команда «престарелых мстителей», куда входят Михаил Галустян и Марина Федункив. Они врываются в банк, требуя вернуть им пенсию.

Съемки фильма проходили в одном из банков Москвы, в усадьбе Барышникова, в поликлинике РЖД, в Театре на Перовской, а также в роскошном доме на Новорижском шоссе.

Продолжение фильма «Бабушка легкого поведения» выйдет в прокат 3 января 2019 года.

Пермская актриса Марина Федункив снялась в фильме "Бабушка легкого поведения-2".

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