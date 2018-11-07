2018-11-07T14:08:07+03:00
Общество

DJ Smash показал, как выглядит его лицо после драки с бывшим пермским депутатом Телепневым

Сейчас Андрей Ширман ходит с металлическими конструкциями в челюсти
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @djsmashФото из Instagram @djsmash
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Артист из Перми DJ Smash (настоящее имя - Андрей Ширман) записал в Instagram несколько видеоисторий.

- Это я сейчас без фильтра, - говорит Андрей Ширман. - Врачи убрали часть металлических конструкций с одной стороны лица, а в другой они будут всю жизнь.

Андрей Ширман о своем состоянии после драки с Телепневым @djsmash.

Напомним, в феврале музыкант отдыхал в пермском клубе «Дом культуры». К нему подошли бывший депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. Они делали с Ширманом селфи, и когда диджей сказал: «Хватит!», то получил удары по лицу и телу. После этого Андрей Ширман попал в больницу и перенес операцию на челюсти. В отношении Телепнева и Ванкевича возбудили уголовное дело, на одно из заседаний суда даже приезжал Тимати. В итоге приговором суда хулиганам назначили наказание - по 2 года в колонии-поселении. А Александру Телепневу добавили еще 2 месяца - за избиение студента в том же «Доме культуры».

Периодически Андрей Ширман делится с подписчиками мыслями о произошедшей драке и приговоре суда. Музыкант говорит, что все еще ощущает последствия той ночи - у него нарушен сон, головные боли.

- Вы спрашиваете у меня: «Почему же этот бывший депутат, тем более дважды осужденный, все еще находится на свободе?», - говорит Андрей Ширман. - Максимум полтора месяца, и он будет в промерзлой местности Пермской области. Надолго.

Также диджей заявил, что Сергей Ванкевич, который уже отбывает наказание, чувствует себя в колонии как в пятизвездочном отеле «Ритц-Карлтон».

- Мы будем держать тотальный контроль над ситуацией, - уверил Андрей Ширман.

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