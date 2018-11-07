2018-11-07T13:03:57+03:00
Общество

«Он на грани инсульта». 5-летнему Артему из Пермского края нужна помощь

У мальчика случайно обнаружили смертельно опасное заболевание
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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5-летний Артем Воложанинов из Осы нуждается в помощи - он находится на грани инсульта. В июле этого года мальчику делали плановую операцию по исправлению порока голени. Но после операции Артем попал в реанимацию - у него резко подскочило давление.

- Скорее всего, у вас эти проблемы давно, вы просто об этом не знали, — сказала родителям врач.

После того, как давление Артема привели в норму, его отправили на обследование к кардиологам.

- После обследования у кардиологов выяснилось, что сердце Артема здорово, а вот сосуды вокруг сужены так, что кровь еле проходит по ним, - рассказали в пресс-службе фонда «Дедморозим». - Раньше это никак не отражалось на здоровье мальчика, но сейчас, когда он растет, сердце вынуждено работать за троих, чтобы проталкивать кровь по сосудам и доставлять ее к другим внутренним органам. Инсульт может случиться в любой момент. Поправить здоровье мальчика может только операция. Предварительное согласие на обследование и лечение дали врачи из берлинской клиники.

Обследование стоит около 650 тысяч рублей, операция - около 3 миллионов рублей. По условиям клиники, необходимо оплатить первый этап операции. Чтобы спасти жизнь мальчика, нужно найти 3 100 000 рублей.

Помочь в этом можете вы, если поделитесь посильной суммой любым удобным способом:

- прямо сейчас на сайте «Дедморозим»: https://dedmorozim.ru/campaign/artyom-volozhaninov/

- в «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Благотворительность и социальная помощь» – «Благотворительные фонды» – «Дедморозим» (недоступно на iOS)

- в меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»

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