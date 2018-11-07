Купить квартиру в Перми: стартует первая новогодняя распродажа квартир

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-07T11:04:00+03:00

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К самым дальновидным Дед Мороз приходит раньше. Компания «Талан» объявляет первую в Перми предновогоднюю распродажу квартир. Пермяков ждут сказочные цены на квартиры в жилом комплексе «Доминант». Как сообщил девелопер, волшебство продлится всего 5 дней: с 10 по 15 ноября. Размер будет зависеть от площади квартиры и везения покупателя.

Жилой комплекс «Доминант» компания «Талан» строит в самом центре города, на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова.

Двор жилого комплекса – это закрытая территория, расположенная на стилобате. Здесь не будет посторонних людей и автомобилей, что обеспечит полную безопасность жителей. На придомовой территории будут размещены беседки со скамейками и качелями для беззаботного отдыха всей семьей. Детям и подросткам здесь просто раздолье: спортивная площадка, велосипедная дорожка, лабиринты, игровые площадки, различные варианты горок и качелей… Двор выполнен из натуральных материалов, это делает его по-особому уютным. Видеонаблюдение в самых значимых точках позволит в любое время через мобильный телефон увидеть, чем сейчас занимается ребенок во дворе.

«Доминант» от «Талан» эксперты называют самым интеллектуальным жилым комплексом в Перми. Таким количеством инновационных решений не может похвастаться ни одна новостройка нашего города. Среди возможностей будущего дома — бесконтактный доступ на придомовую территорию и в холл. Вместо ключа можно будет использовать брелок с радиометкой. Виртуальный консьерж - интеллектуальная платформа, которая станет связующим звеном между жителями, управляющей компанией и умными решениями жилого комплекса. Скамейки во дворе будут оборудованы зарядными устройствами, благодаря этому жители смогут заряжать свои мобильные устройства на открытом воздухе. На всей территории будет работать бесплатная Wi-Fi сеть. Квартиры будут оборудован умными счетчиками, которые автоматически передадут показания в управляющую компанию.

Как в любом объекте от «Талан», в жилом комплексе «Доминант» будет уютный вестибюль, выполненный по авторскому дизайну. На первом этаже разместятся колясочные.

В комплексе спроектирован двухуровневый паркинг на 148 машиномест. Для удобства жителей предусмотрены кладовые.

В ЖК «Доминант» можно купить квартиру площадью от 47 до 135 кв. м с функциональными планировочными решениями, увеличенными окнами, просторными лоджиями. В каждой квартире под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ.

Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Запишитесь на мероприятие прямо сейчас по телефону (342) 299-99-33.