Семейные клубы, социальные контракты, домашний бюджет: в Перми обсудили, как лучше поддерживать прикамские семьи

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-07T10:16:36+03:00

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В Перми состоялся круглый стол «Материальное благополучие семей с детьми».

В зале совещаний пермской библиотека имени Горького помимо руководителей краевого правительства собрались представители общественных организаций и семейных клубов Прикамья.

- Тема, которую нам предстоит вместе обсудить, волнует всех, прозвучавшие предложения будут занесены в протокол, который мы направим депутатам Законодательного собрания, в правительство Пермского края, - пообещала собравшимся ведущей «круглого стола», уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. – Нам надо выстроить такую систему, чтобы семьи, имеющие детей, могли создать условия для их развития, а в случае необходимости - оказать нужную поддержку.

- Мы должны определить, какие новые форматы такой поддержки необходимо предложить семьям, - поставила перед собравшимися задачу заместитель председателя Правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. – Важно не рассеивать выделенный на эти цели бюджет, а направить средства именно тем, кому нужна такая помощь. Например, семье, где только один родитель имеет работу, где есть ребенок-инвалид, где имеются проблемы с ветхим жильем, многодетные семьи, имеющие невысокой доход и т.д. Мы также должны содействовать повышению экономической самодостаточности семей, в том числе и с помощью повышения финансовой грамотности жителей Прикамья.

Повысить благосостояние помогут социальные контракты

Заместитель министра социального развития Пермского края, начальник управления реализации государственных гарантий социальной защиты Марина Визе рассказала о системе поддержки семей, созданной в Пермском крае.

- Все большей популярностью пользуются новые форматы работы, в частности, такая форма поддержки, как социальный контракт, - отметила Марина Визе. – Например, многие семьи получают финансовую и методическую помощь для развития личного подсобного хозяйства. Если в прошлом году было заключено 2057 таких контрактов, то к ноябрю число заключенных соц. контрактов увеличилось практически в два раза - до 4789.

Родители должны объединиться

Участники круглого стола предлагали свое видение того, как нужно выстраивать поддержку семей. В частности, декан факультета правового и социально-педагогического образования Пермского государственный гуманитарно-педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент Венера Коробкова говорила о том, что в Прикамье полезно было бы развивать такое движение, как семейные клубы.

- На мой взгляд, такие клубы должны быть в каждой школе, в вузах, но пока они реально действуют далеко не во всех образовательных учреждениях, а лишь в некоторых, - поделилась она своими мыслями. – Возможно, в регионе нужно создать методический центр, который курировал бы такие клубы. Объединившись, родители могли бы гораздо успешнее решать самые разные задачи – вплоть до оптовых закупок товаров и услуг для своих детей.

Каждой семье – по бюджету

Много говорилось на «круглом столе» о необходимости повышения финансовой грамотности жителей Прикамья. Случаи, когда те же молодые семьи, не рассчитав возможности, «залезают» в кредиты, увы, не редкость.

- Мы советуем семьям вести «домашние бюджеты», записывать свои доходы и расходы, пользуясь интернет-приложениями или хотя бы занося данные в тетрадку, - поделился соображениями координатор мероприятий Фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ)» Алексей Курносов. – Необходимо развивать в Пермском крае проекты по повышению финансовой грамотности населения.

- Со своей стороны, мы готовы оказывать в этом методическую поддержку, - пообещала представители отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Руководитель региональной общественной организации «За права многодетных Пермского края» Людмила Елтышева предложила подумать о том, чтобы по каждой проблемной семье, попавшей в трудную финансовую или социальную ситуацию, создавать дорожную карту.

- Такие семьи не должны оставаться один на один со своими проблемами, было бы полезно вместе с ними проработать план преодоления трудностей, например, реструктуризации долга, который они не могут своевременно погасить.

Помимо всего прочего мы должны подумать над тем, как помочь будущим мамочкам преодолеть страх перед родами, как уберечь семьи, - предложила председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова. – Ежегодно в Пермском крае регистрируется 17 тысяч абортов – это не родившиеся жизни. А также происходит около 10 тысяч абортов. Надо изменить эту статистику.

Организаторы «круглого стола» пообещали тщательно зафиксировать все прозвучавшие предложения, а итоговый протокол направить прикамским депутатам и в краевое правительство.

- Выбран очень удобный формат общения, - оценила итоги встречи Ирина Ермакова. – Можно было не просто получить обратную связь для всех участников, но и обсудить предложения, так или иначе, затрагивающем интересы семей. Хорошо, если вот так мы будем встречаться ежеквартально.