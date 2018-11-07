2018-11-07T09:55:25+03:00
Дом. Семья

«Дедушка со слезами просил вернуть собаку». В Перми зоозащитники спасли собаку, которую привязали к дереву и оставили

Ее хозяина увезли на «скорой» в больницу
Елена КОНОВА
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Фото Ларисы КухаренкоФото Ларисы Кухаренко
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Зоозащитники спасли стаффордширского терьера, которую привязали к дереву и оставили на 12 часов. 5 ноября фотографию с собакой выложили в группу для волонтеров «ВКонтакте». В Закамск, где находилась бедняга, выехали волонтеры.

- Бедная возрастная девочка страшно промерзла до самых костей, и была в диком стрессе, по этим причинам она не подпускала никого к себе, рычала и бросалась на всех, - пишет на своей страничке владелица «ЗооТакси» Лариса Кухаренко. - Нам еле удалось отвязать ее и привезти домой.

Собака очень скучала по хозяевам

Собака очень скучала по хозяевам

Когда бедняжка отогрелась и поела, оказалось, что она очень ласковая, любит обниматься. Собаку уже решили устроить в приют, но тут волонтерам позвонил хозяин - дедушка со слезами просил вернуть собаку.

- Он рассказал, как еще днем пошел в магазин и привязал собаку к дереву, но в магазине ему стало плохо, и его увезли на скорой, - продолжает Лариса Кухаренко. - Утром мужчина буквально сбежал из больницы и сразу начал поиски собаки. Ближе к вечеру мы уже неслись к дедушке и его дочери, которая пообещала, что это последний раз, когда собака в холод была привязана к дереву. Встреча стаффорда и хозяев была безумно трогательной.

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