«Погибли минимум 4 «хвоста». Пермская станция скорой помощи для животных не может спасать собак из-за долгов

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-07T07:21:33+03:00

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Зоозащитник Семен Филипповский обратился к пермякам за помощью: несколько недель назад волонтеры стали делать ремонт на новой площадке станции скорой помощи для животных. Некоторых собак уже перевезли, но чтобы доставить других животных, не хватает средств на обустройство площадки.

- Нет средств ни на скважину для воды, ни на строительство дополнительных вольеров для здоровых животных, ни на запуск отопления в помещении для инвалидов и послеоперационных пациентов, - говорит Семен Филипповский. - У нас фактически работают 3 человека на 80 хвостов, 2/3 из которых - инвалиды. Сейчас наш долг превышает 200 тысяч рублей, поэтому мы не можем выезжать за животными, которые нуждаются в помощи. На неделе минимум 4 «хвоста» погибли, или их усыпали. Они так и не дождались помощи.

Кроме ежемесячных платежей, в которые входят покупка корма, лекарств, аренда площадки, в ветклиниках за хвостатых пациентов висит долг.

- Очень хочется верить, что хотя бы до нового года мы возобновим выезды по вызовам, и все «хвосты» переедут на новый адрес станции скорой помощи, - добавил Семен Филипповский.

Если вы можете оказать какую-либо помощь, звоните по телефонам 2785005,2030206. Также всегда нужны люди, чтобы погулять с собаками или сделать уборку на площадке.