2018-11-07T07:21:33+03:00
Общество

«Погибли минимум 4 «хвоста». Пермская станция скорой помощи для животных не может спасать собак из-за долгов

Площадка для станции построена, но нет возможности ее обустроить
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото со страницы Семена ФилипповскогоФото со страницы Семена Филипповского
Изменить размер текста:

Зоозащитник Семен Филипповский обратился к пермякам за помощью: несколько недель назад волонтеры стали делать ремонт на новой площадке станции скорой помощи для животных. Некоторых собак уже перевезли, но чтобы доставить других животных, не хватает средств на обустройство площадки.

- Нет средств ни на скважину для воды, ни на строительство дополнительных вольеров для здоровых животных, ни на запуск отопления в помещении для инвалидов и послеоперационных пациентов, - говорит Семен Филипповский. - У нас фактически работают 3 человека на 80 хвостов, 2/3 из которых - инвалиды. Сейчас наш долг превышает 200 тысяч рублей, поэтому мы не можем выезжать за животными, которые нуждаются в помощи. На неделе минимум 4 «хвоста» погибли, или их усыпали. Они так и не дождались помощи.

Кроме ежемесячных платежей, в которые входят покупка корма, лекарств, аренда площадки, в ветклиниках за хвостатых пациентов висит долг.

- Очень хочется верить, что хотя бы до нового года мы возобновим выезды по вызовам, и все «хвосты» переедут на новый адрес станции скорой помощи, - добавил Семен Филипповский.

Если вы можете оказать какую-либо помощь, звоните по телефонам 2785005,2030206. Также всегда нужны люди, чтобы погулять с собаками или сделать уборку на площадке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
Новости 24
В Пермском крае сотрудница банка украла у пенсионерки деньги со счета
В Перми девушка, переходившая дорогу на красный свет, оказалась под колесами «Хаммера»
Пермская клиника нарушила закон о рекламе
Прикамский штангист Артем Окулов выиграл золото чемпионата мира
В Пермском крае из-за мощного арктического вторжения заметно похолодает
Жители Пермского края задолжали за теплоэнергию более 2 млрд рублей
В Перми нашли женщину, которая пропала по пути на работу
За выходные дни в Пермском крае в ДТП погибли 5 человек
В Перми начинаются работы по реконструкции улицы Революции
В Перми будут судить ревнивца, избившего любовника жены
«Вам никто ничего не должен». Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов прокомментировал слова чиновницы, которая заявила, что государство ничего не должно детям
Пермяк подозревается в надругательстве над собственной дочкой
Житель Пермского края надругался над малолетней дочерью своих односельчан
Пермяк, пострадавший от падения дерева, требует компенсацию
В Прикамье суд восстановил главного редактора газеты в должности
В Пермском крае в садовом домике обнаружено тело 43-летнего мужчины
В Перми открылся крупнейший детский технопарк в Приволжском федеральном округе
В Прикамье Оперативный Штаб проводит учения
В Прикамье осудили четырех мужчин, которые совершали кражи из частных домов
В Прикамье 19-летний юноша упал в костер во время праздника
В Перми «Амкар» официально признан банкротом
Из-за учений ФСБ на улицах Перми и Краснокамска возможны пробки
Пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже
В Перми нашли пропавшую мать троих детей
Сыр в Перми дешевле, чем в Челябинске, Казани и Екатеринбурге
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов не согласился с чиновницей, которая заявила, что государство ничего не должно детям
В Перми на Садовом насмерть сбили женщину