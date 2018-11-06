2018-11-06T16:39:13+03:00
Общество

Перекрытие улицы Куйбышева в Перми 2018: ехать можно будет только в сторону Камы

С 10 ноября по 31 января здесь будут делать ливневую канализацию
Андрей МАТЛИН
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Куйбышева перекроют от улицы Революции до Петропавловской. Фото: мэрия Перми.Куйбышева перекроют от улицы Революции до Петропавловской. Фото: мэрия Перми.
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На улице Куйбышева наконец-то появится ливневая канализация.

Из-за того, что здесь не было ливневки, даже в не слишком сильные дождики вода потоками устремлялась по проезжей части, и пермяки нередко вынуждены были переходить дорогу вброд. А затем грязные дождевые потоки растекались по улицам Ленина и Петропавловской.

И вот теперь от этих потопов решено избавиться. Но при этом автомобилистам придется претерпеть некоторые неудобства.

- Работы по строительству коллектора ливневой канализации будут проводиться с 10 ноября до 31 января на участке от улицы Революции до Екатерининской, - сообщили в администрации Перми. – На это время нечетную сторону улицы Куйбышева здесь закроют для движения транспорта, двигаться по можно будет только в сторону Камы.

На этом участке Куйбышева пересекают четыре улицы. Будет ли ограничено движение на них?

- Нет, - отвечают в городской администрации. - Движение транспорта по улицам Екатерининская, Луначарского, Пушкина и Революции сохранится.

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