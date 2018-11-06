Маму третьеклассника, который заживо сжег бездомного в Прикамье, оштрафовали на 100 рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-06T16:40:03+03:00

А в школе, где он учится, прокуратура проводит проверку

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Маму 9-летнего мальчика, который заживо сжег бездомного мужчину, оштрафовали на 100 рублей. Напомним, 14 октября, в Чайковском возле магазина «Цветы» произошел сильный пожар. Огонь разгорелся под лестницей у входа в подвал. Пожарные, потушив пламя, обнаружили там тело мужчины.

Как оказалось, 38-летний бездомный натаскал в подвал картонные коробки и устроил себе импровизированное жилье. И в тот воскресный вечер он спал на этих коробках.

Местные жители рассказали, что видели возле подвала двух 9-летних мальчиков из соседнего дома. Один из детей поджигал обрывки бумаги и бросал их на спящего мужчину. Второй стоял рядом и смотрел. В результате на бездомном загорелась одежда, и он скончался на месте от ожогов.

- Прокуратура Чайковского контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного 18 октября следственным отделом по городу Чайковский по статье «Убийство», - подчеркнул прокурор Чайковского Егор Шмырин.

- Мы проверяем на причастность к гибели мужчины двух несовершеннолетних, - сообщил руководитель следственного отдела по городу Чайковскому СУ СКР по Пермскому краю Андрей Бубнов. - Но пока о чем-то говорить рано.

Оба мальчика, замеченные на месте пожара, - третьеклассники, дети из вполне благополучных семей. Ранее ни в каких предосудительных поступках замечены не были.

У 9-летнего Андрея (имя изменено – Ред.), который бросал в спящего мужчину горящие бумажки, родители в разводе. Его со старшим братом воспитывает мама. Отец живет в другом городе.

- 6 ноября постановлением комиссии по делам несовершеннолетних мать мальчика была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 рублей, - рассказал прокурор Чайковского Егор Шмырин.

На допросе Андрей сказал, что хотел пошутить над бездомным, поэтому поджег лист бумаги и бросил его на спящего.

Мнения пользователей, обсуждавших ЧП в соцсетях, разделились.

«Вот она вседозволенность.... Ругать нельзя, по попе нельзя. Вот так и вырастают садисты», - пишут одни.

«Да ладно вам, он всего лишь девятилетний мальчик, не осознавал серьезность последствий», - отвечают другие.

- Сейчас прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших совершению этого особо опасного деяния, в частности, будет проверено, какая работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних проводится в школе, - отметил прокурор Егор Шмырин.

Что же грозит малолетнему поджигателю? Пока сказать сложно. Андрей не достиг возраста, при котором наступает уголовная ответственность.

- Обычно в подобных случаях уголовное дело завершается применением принудительных мер воспитательного характера, - пояснил Егор Шмырин. – Наиболее распространена передача несовершеннолетнего под надзор родителей.