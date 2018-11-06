2018-11-06T11:02:05+03:00
Звезды

Ледовый городок в Перми будет посвящен Китаю и Японии

Конкурс на его проектирование будет объявлен на этой неделе. А пока показываем эскизы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Эскиз "Великой китайской стены"Эскиз "Великой китайской стены"
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«Великая стена», «Замок белой цапли», «Терракотовый воин» - такие ледовые горки появятся накануне Нового года у Театра-Театра. Именно там в этом году построят традиционный ледовый городок, который будет носить название «Ветер с Востока». Он будет посвящен Китаю и Японии.

Горка "Великая стена"

Горка "Великая стена"

Конкурс на разработку проектной документации и устройство городка объявило Агентство социокультурных проектов Перми в октябре. Его итоги должны были подвести 8 ноября, но, как сообщается на сайте госзакупок, конкурс был отменен для внесения изменений в проектную документацию. Новый конкурс будет объявлен уже на этой неделе.

Горка "Терракотовый воин"

Горка "Терракотовый воин"

На ледовый городок было заложено 21 миллион 850 тысяч рублей.

Предполагается, что в городке будут построены ледяные горки «Дао», «Великая стена», «Замок белой цапли», «Терракотовый воин», «Чайная церемония», «Театр кабуки», «Шелковая ширма» и спиральный лабиринт-катушка «Инь янь».

Горка "Театр кабуки"

Горка "Театр кабуки"

Рядом с городком появятся ледовые скульптуры, созданный участниками Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который откроется на эспланаде 13 января. А так как темой конкурса станут «Японские мотивы», то скульптуры будут органично сочетаться с ледовыми горками.

"Шелковая ширма"

"Шелковая ширма"

Горка "Дао"

Горка "Дао"

Ледяной вертеп

Ледяной вертеп

Ледяная часовня

Ледяная часовня

Горка "Замок белой цапли"

Горка "Замок белой цапли"

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