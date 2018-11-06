2018-11-06T17:07:41+03:00
Общество

В новом пермском зоопарке обещают к концу года построить здания для обезьян, кенгуру, медведей и кабанов

После этого испанцы начнут создавать ландшафты экспозиций
Андрей МАТЛИН
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Административный корпус в зоопарке практически готов.Административный корпус в зоопарке практически готов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- В декабре закончим строительство объектов первой очереди зоопарка, - пообещал представитель компании-подрядчика «РЖДстрой» Илья Козырев. - Самое большой по площади их них, помимо административного здания, это корпус, который мы называем «Планета обезьян». Также будут готовы помещения для южно-американских, австралийских животных, для бурых и гималайских медведей, для кабанов.

Через этот вход посетители будут проходить в зоопарк. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через этот вход посетители будут проходить в зоопарк.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На стройке пока не видно тематических ландшафтов, разработанных испанской компанией Amusement logi, но зрительно их уже можно представить.

В обезьяннике посетителей встретит просторный холл с высотой потолка более 12 метров, посреди зала строители уже начали обустраивать бассейны.

В обезьяннике уже строят бассейны для создания тематического ландшафта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В обезьяннике уже строят бассейны для создания тематического ландшафта.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В одном из бассейнов с подогретой водой будут плескаться японские обезьянки, а вон там мы сделаем просторные трубы-проходы для горилл, чтобы они смогли свободно перемещаться из вольера в вольер, - показывает Илья Козырев. – Общая площадь корпуса – более 3,5 тысяч квадратных метров.

Так "Планета обезьян" выглядит снаружи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так "Планета обезьян" выглядит снаружи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- После сдачи этих объектов испанская компания приступит к созданию стилизованных ландшафтов, типичных для среды обитания тех или иных животных - для экспозиций «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» «Обитатели гор», «Лесная мозаика», - говорит главный инженер Управления капитального строительства Пермского края Андрей Колмогоров. – Предполагается, что к концу следующего года зоопарк сможет начать принимать животных.

Просторный административный корпус не сравнить с комнатками, где сейчас ютятся работники зоопарка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Просторный административный корпус не сравнить с комнатками, где сейчас ютятся работники зоопарка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но еще необходимо будет получить аккредитацию Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов на содержание животных в построенном зоопарке и на приобретение новых обитателей для него.

Также в конце следующего года должно начаться строительство объектов последующих очередей зоопарка - океанариума для морских котиков и пингвинов, корпуса для слонов, вольеров для карликовых бегемотов, антилоп, жирафов и зебр.

Пока непонятно, каким будет здесь ландшафт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока непонятно, каким будет здесь ландшафт.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не обходится на стройке, однако, и без проблем.

- Грунты здесь очень влажные, - объясняет Илья Козырев. - В двух зданиях пришлось укреплять фундаменты, а корпус ветеринарной лечебницы, придется перестраивать заново из-за просадки основания. Но на сроки их сдачи это не повлияет.

Из-за просадки фундамента на сложном грунте по стенам будущей ветеринарной лечебницы пошли трещины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за просадки фундамента на сложном грунте по стенам будущей ветеринарной лечебницы пошли трещины.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Все переделки подрядчики производят за свой счет, - объяснил Андрей Колмогоров. – Объекты с нарушениями никто принимать не будет – у нас выстроена многоуровневая система контроля. Качество работ контролируют авторы проекта, Госстройнадзор, краевое управление капитального строительства.

Панорама строящегося зоопарка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Панорама строящегося зоопарка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По планам, возведение всех объектов зоопарка должно быть закончено в 2020 году, общая стоимость строительства составит 4,9 миллиарда рублей.

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