В новом пермском зоопарке обещают к концу года построить здания для обезьян, кенгуру, медведей и кабанов
- В декабре закончим строительство объектов первой очереди зоопарка, - пообещал представитель компании-подрядчика «РЖДстрой» Илья Козырев. - Самое большой по площади их них, помимо административного здания, это корпус, который мы называем «Планета обезьян». Также будут готовы помещения для южно-американских, австралийских животных, для бурых и гималайских медведей, для кабанов.
Через этот вход посетители будут проходить в зоопарк.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На стройке пока не видно тематических ландшафтов, разработанных испанской компанией Amusement logi, но зрительно их уже можно представить.
В обезьяннике посетителей встретит просторный холл с высотой потолка более 12 метров, посреди зала строители уже начали обустраивать бассейны.
В обезьяннике уже строят бассейны для создания тематического ландшафта.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- В одном из бассейнов с подогретой водой будут плескаться японские обезьянки, а вон там мы сделаем просторные трубы-проходы для горилл, чтобы они смогли свободно перемещаться из вольера в вольер, - показывает Илья Козырев. – Общая площадь корпуса – более 3,5 тысяч квадратных метров.
Так "Планета обезьян" выглядит снаружи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- После сдачи этих объектов испанская компания приступит к созданию стилизованных ландшафтов, типичных для среды обитания тех или иных животных - для экспозиций «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» «Обитатели гор», «Лесная мозаика», - говорит главный инженер Управления капитального строительства Пермского края Андрей Колмогоров. – Предполагается, что к концу следующего года зоопарк сможет начать принимать животных.
Просторный административный корпус не сравнить с комнатками, где сейчас ютятся работники зоопарка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Но еще необходимо будет получить аккредитацию Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов на содержание животных в построенном зоопарке и на приобретение новых обитателей для него.
Также в конце следующего года должно начаться строительство объектов последующих очередей зоопарка - океанариума для морских котиков и пингвинов, корпуса для слонов, вольеров для карликовых бегемотов, антилоп, жирафов и зебр.
Пока непонятно, каким будет здесь ландшафт.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Не обходится на стройке, однако, и без проблем.
- Грунты здесь очень влажные, - объясняет Илья Козырев. - В двух зданиях пришлось укреплять фундаменты, а корпус ветеринарной лечебницы, придется перестраивать заново из-за просадки основания. Но на сроки их сдачи это не повлияет.
Из-за просадки фундамента на сложном грунте по стенам будущей ветеринарной лечебницы пошли трещины.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Все переделки подрядчики производят за свой счет, - объяснил Андрей Колмогоров. – Объекты с нарушениями никто принимать не будет – у нас выстроена многоуровневая система контроля. Качество работ контролируют авторы проекта, Госстройнадзор, краевое управление капитального строительства.
Панорама строящегося зоопарка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По планам, возведение всех объектов зоопарка должно быть закончено в 2020 году, общая стоимость строительства составит 4,9 миллиарда рублей.