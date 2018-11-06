Путь к мастерству

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-06T14:41:48+03:00

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Электрогазосварщик, электромонтер, токарь, слесарь, аппаратчик, фрезеровщик - все эти профессии входят в топ наиболее популярных вакансий в Прикамье. На интерактивном портале Центра занятости населения Пермского края размещен рейтинг востребованных специалистов на рынке труда за июль - сентябрь 2018 года. В первой десятке квалифицированные рабочие в областях электротехники и энергетики. Таких в Пермском крае - дефицит.

Именно поэтому молодых специалистов на предприятиях ценят, обучают, мотивируют. Одним из этапов становления профессионала в своей области являются конкурсы профессионального мастерства. Такой, к примеру, ежегодно проводится среди молодых электромонтеров филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

И 1 ноября 2018 года на базе Пермского техникума промышленных и информационных технологий состоялся уже 9-й такой конкурс по специальности «Электромонтер». В нем приняли участие 24 представителя 8 производственных отделений «Пермэнерго».

- Я родился в Очере. Окончил Строгановский колледж по специальности «Электромонтер», после заочно получил высшее образование в Ижевской государственной сельхозакадемии. В Очерских электрических сетях работаю уже пять лет, - рассказывает участник конкурса Дмитрий Емельянов.

Вместе с еще двумя своими коллегами Дмитрий приехал из Очера, чтобы отстоять честь родного производственного отделения. К слову, это уже четвертый для него конкурс, на его счету 2-е место в личном зачете и победы в составе команды.

Конкурс состоял из теоретического и практического этапов. Первый включал в себя лабораторное тестирование, а также выполнение письменного задания по основам электротехники, Правилам охраны труда и техники безопасности. Практический этап конкурса заключался в сборке электрической схемы. Что сложнее - четко ответить никто не смог, оба этапа для конкурсантов оказались важными и непростыми.

- Даже в тестировании есть узкоспециализированные вопросы, а профессиональные направления в наших электросетях разные, это усложняет задачу, - делится своими переживаниями после написания теста Иван Собакин, работник «Пермских городских электрических сетей».

Иван принимает участие в конкурсе в первый раз и, как и многие, хочет проверить себя. После теста его ожидало практическое задание.

И пока конкурсанты первой группы ждали прохождения второго этапа, по коридору от класса с тестированием до класса практики периодически кто-то нервно бродил. Это переживали за парней их наставники.

Ивана Собакина и еще двух работников Пермских электросетей готовил к конкурсу Вячеслав Лебедев, ведущий инженер службы релейной защиты.

- Опыта у молодых маловато, - делится Вячеслав, - но мы их готовим в бой. Перед конкурсом активно тренируем практику на стендах.

Молодых энергетиков из Очера - Дмитрия Емельянова и Вячеслава Захарова - готовил мастер службы контрольно-измерительных приборов Николай Александрович Колчанов. Вместе с наставником молодежь разбирала теорию и отрабатывала практику.

А оценивали ребят в этот день самые авторитетные люди энергетики Прикамья. В наблюдательный совет конкурса вошли ветераны, в том числе и заслуженный энергетик РФ, председатель совета ветеранов «Пермэнерго» Владимир Федосеев. Владимир Константинович проработал в «Пермэнерго» более 40 лет и, по его словам, сколько трудился, столько и учился:

- Окончил я наш старый добрый уральский политех. Но даже после выпуска каждый год, месяц, день я продолжал добирать в знаниях. Учиться - не стыдно. Для этого и существуют наставники, начальники, руководители, которые помогут стать настоящим профессионалом. Ведь в нашей работе, связанной с высоким напряжением, важна каждая деталь - практика без теории опасна и наоборот.

Сосредоточенность, аккуратность, мастерство - залог успешного прохождения практического задания.

От солдата до генерала

О важности данного конкурса говорят и члены конкурсной комиссии. В ее числе Дмитрий Бояршинов - начальник диспетчерской службы центра управления сетями филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго». Дмитрий Борисович и сам начинал свой путь с должности электромонтера, и таких конкурсов на его памяти было немало. Волнение в этот момент у любого человека он считает нормой:

- Мы смотрим в условиях конкурса на наиболее перспективных. И за 9 лет его существования вырастили из победителей неплохую плеяду руководителей среднего звена.

Один из тех, для кого конкурс стал отправной точкой карьерного роста, - Алексей Главатских, главный метролог службы метрологии и контроля качества электроэнергии «Пермэнерго», а ранее призер конкурса «Электромонтер - 2010». В тот год Алексей работал электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ПО «ПГЭС», занял в конкурсе 2-е место и помнит этот день хорошо:

- Я как-то не особо думал о том, что это может мне дать. Просто хотел показать, что мои знания на хорошем уровне. Но сейчас, пройдя профессиональный путь от электромонтера до главного метролога, понимаю, что конкурс профмастерства - это уникальная возможность посмотреть на специалиста в деле, на то, как он выполняет свою работу в условиях стресса.

А стресс, по словам Алексея, здесь идет рука об руку с конкурсантами. Ночь не спят - повторяют теорию, а потом вынуждены собраться у тренировочного стенда и проявить хладнокровие и профессионализм. Если есть порядок в голове, порядок будет и в тестировании, и в прохождении практической части, и в последствии - на рабочем месте.

Наибольшее количество баллов по результатам двух этапов набрал представитель Очерских электрических сетей Дмитрий Емельянов. Он и был признан победителем. Второе место занял электромонтер Чусовских электрических сетей Юрий Шадрин. Третье призовое место завоевал также работник Чусовских электросетей Александр Аверин.

В командном зачете победу одержали молодые энергетики из производственного отделения «Очерские электрические сети».

Фото пресс-службы компании

Подводя итоги соревнований, директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Вадим Локтин отметил:

- Проведение подобных конкурсов - очень важное и полезное дело. Участие в них позволяет участникам совершенствовать свои умения и навыки, открывает новые возможности и перспективы профессионального роста.