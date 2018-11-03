В Прикамье таксист, который убил жену из-за кошки на глазах троих детей, не смог добиться смягчения приговора

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-03T11:42:57+03:00

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- Я считаю, что мне вынесли слишком суровый приговор, хотя я полностью признал свою вину, - написал в апелляционной жалобе 25-летний таксист Евгений Н., который в пьяном угаре зверски убил собственную жену. - У меня остались малолетние дети и старая бабушка, за которой некому ухаживать. Прошу назначить мне более мягкое наказание.

Об этой трагедии, которая случилась в марте в Кизеле, "Комсомолка" писала уже не раз. 25-летний Евгений и 35-летняя Наталья воспитывали троих детей. Трехлетний Максим и двухлетняя Аня (имена детей изменены) – дети Евгения, а Настя – дочь Наташи от первого брака.

Евгений работал таксистом, но в последнее время сидел дома, много пил и становился агрессивным. 3 марта пьяный мужчина снова поругался с женой. Причем поводом стал соседский кот, пытавшийся забежать в приоткрытую дверь квартиры.

Евгений пытался закрыть дверь и прижал коту голову. Сосед сделал ему замечание и придержал дверь. Евгений в ответ два раза ударил его кулаком по лицу.

На крики выбежала Наталья и увела мужа домой, а кот убежал. Скорее всего, уже дома она начала упрекать мужа, а тот в ответ вспылил.

Евгений набросился на Наташу с ножом. В этот момент женщина держала на руках маленькую дочку, которая тоже получила резаную рану головы.

Ребенка спасли, а женщина скончалась на следующее утро. Евгению дали 17

Приговор суда – 17 лет в колонии строгого режима. Кроме этого, Евгений должен выплатить своим детям моральную компенсацию.

Убийца пытался обжаловать приговор. Однако в ответ гособвинение направило в суд возражение:

- Преступление было совершено с особой жесткостью, на глазах несовершеннолетних детей. Суд назначил наказание обосновано, в пределах санкции статьи Уголовного кодекса.

На днях апелляционная жалоба была рассмотрена, решение - приговор оставить без изменений.

К слову, дети погибшей женщины живут сейчас в приемной семье. С ними до сих пор работают психологи.

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