2018-11-03T10:50:16+03:00
Общество

Погода на первые выходные ноября в Перми: +2 градуса и дождь, переходящий в мокрый снег

Сугробы растают уже в начале недели
Вероника РАНГУЛОВА
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Снег растает уже к понедельникуСнег растает уже к понедельникуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прогноз погоды на длинные выходные в Перми не совсем радостный. Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, 4 и 5 ноября через территорию региона пройдет углубляющийся ныряющий циклон.

- При приближении к Уральским горам циклон активизируется, с чем будут связаны сильные осадки на большей части края, - объяснили метеорологи. - За сутки может выпасть от 10 до 20 мм, а в отдельных районах и более 20 мм осадков.

Столбик термометра поднимется до отметки в ноль градусов и даже до +2. Сначала будет идти дождь, который постепенно перейдет в мокрый снег. Только в Перми сугробы могут вырасти до 18 мм, что близко к декадной норме.

Ожидается налипание снега на провода и деревья. Однако из-за довольно теплой погоды весь выпавший снег полностью растает уже в начале недели, по крайней мере - в городе.

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