Главные приоритеты страховой медицины Пермского края

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-02T16:30:08+03:00

Татьяна Мельникова: По программе ОМС на медицинскую помощь в регионе будет направлено почти 34 миллиарда рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова рассказала об итогах работы в этом году и планах на будущее

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Около 1000 врачей Пермского края собрались 1 ноября на свой ежегодный съезд. Представители медицинского сообщества региона обсудили вопросы снижения смертности в Прикамье, увеличения финансирования поликлиник, цифровизации медучреждений, а также итоги реализации проекта «Новая поликлиника» и другие.

Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Мельникова подвела итоги трех кварталов этого года и рассказала о том, какие направления станут приоритетными в работе системы ОМС в 2019 году.

Деньги на медицину

Когда мы говорим о бесплатной медицине, обычно забываем, что бесплатной она является только для пациентов, а медицинские организации получают за нее деньги, которые поступают через Фонд обязательного медицинского страхования.

Финансирование программы обязательного медицинского страхования в Пермском крае за последние годы значительно выросло: если в 2012 году на эти цели было направлено 14 миллиардов, то в 2018 году - уже более 31 миллиарда рублей.

- А на 2019 год запланировано на 2,5 миллиарда больше, чем в этом году, - рассказала Татьяна Мельникова. - Таким образом, всего по территориальной программе обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь в регионе будет направлено почти 34 миллиарда.

Благодаря этому вновь вырастет подушевой норматив - деньги, направляемые в медицинские учреждения из фонда ОМС в расчете на одного человека в год. В 2015 году этот норматив составлял 9162 рубля, в 2018 году - 11 769 рублей, а в 2019 году он планируется в размере 12 812 рублей, то есть на 40 процентов выше, чем в 2015 году.

Деньги, поступающие в рамках ОМС, кроме затрат на оказание медицинской помощи пациентам и оплату труда врачей и медперсонала могут быть направлены на приобретение медикаментов, оплату лабораторно-инструментальных услуг, коммунальных услуг и т. д.

Также Татьяна Мельникова отметила, что многие поликлиники теряют деньги, которые они могли бы получить, - в частности, из-за невыполнения объемов диспансеризации. В этом году план по диспансеризации взрослого населения выполнен всего на 78 процентов.

- За последние 3 года мы видим хроническое невыполнение объемов диспансеризации взрослого населения. Надо сказать, жители Пермского края не очень ответственно относятся к состоянию своего здоровья, - посетовала Татьяна Мельникова. - Страховые представители оповещают людей путем СМС-сообщений, через мессенджеры, звонят по телефону, приглашают пройти диспансеризацию. Но трудоспособное население не очень реагирует. Поэтому в 2019 году диспансеризация станет одним из приоритетных направлений деятельности системы ОМС, особенно в отношении людей старше трудоспособного возраста.

Три приоритета

Три основных приоритета, которые определены на предстоящий год, - борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые лидируют в списке основных причин смертности как в России, так и в Пермском крае, а также проведение диспансеризации и профосмотров. В Прикамье разрабатываются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями», которые предусматривают увеличение финансирования на эти цели, в том числе и за счет средств ОМС.

- Впервые в 2019 году будет выделен отдельный финансовый норматив и норматив объема на оказание медицинской помощи по онкологии, - рассказала Татьяна Мельникова. - Необходимо увеличить доступность медицинской помощи для онкобольных. Заболевание надо успеть выявить на ранней стадии, чтобы лечение было эффективным. И для лечения будут применяться более современные, таргетные препараты. Также будут развиваться высокие технологии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Обращения пациентов

Как рассказала Татьяна Мельникова, сейчас в Прикамье по программе ОМС работают пять страховых компаний, чьи 225 страховых представителей уже прошли специальное обучение и работают и в поликлиниках, и в контакт-центрах. Их задача - помогать пациентам разрешать все вопросы, связанные с получением медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.

Основные проблемы, существующие сейчас в отрасли, связаны с доступностью оказания медицинской помощи. Но благодаря проектам «Новая поликлиника» и «Бережливая поликлиника», действующим в Пермском крае, эти проблемы начинают решаться. И теперь, чтобы записаться на прием к специалисту, не надо ждать 2 недели. И все же поводы для обращений людей в ФОМС остаются.

- За восемь месяцев этого года в медицинские страховые компании и ТФОМС поступило больше 41 тысячи обращений от пациентов, которые жаловались на трудности при записи к узким специалистам, отсутствие нужных лекарств и долгое ожидание плановой медицинской помощи,- отметила Татьяна Мельникова. - В прошлом году за этот период поступило 25 тысяч обращений. Это говорит о том, что пациенты стали более информированными, лучше знают свои права и умеют их отстаивать.

В каждой страховой медицинской организации работает свой колл-центр. Все устные обращения - а их подавляющее большинство - поступают именно туда. Если не удалось решить вопрос в медицинской организации и в своей страховой медицинской компании, то необходимо обратиться в контакт-центр ТФОМС Пермского края, позвонив по номеру 8-800-700-05-61. Звонок бесплатный.