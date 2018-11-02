Аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-02T16:18:00+03:00

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Международный аэропорт «Пермь» перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта.

2 ноября открылось авиасообщение по маршруту Пермь - Нижний Новгород - Ростов-на-Дону и обратно. Рейсы выполняет авиакомпания «Азимут» по понедельникам и пятницам.

Вылеты из Перми в Нижний Новгород в 21.05, а из Нижнего в Перми - в 16.50.

- Воспользовавшись стыковками авиакомпании, пассажиры из Перми могут совершить путешествие в Ростов-на-Дону с пересадкой в Нижнем Новгороде и обратно, - сообщили в авиакомпании.

Частота рейсов из Перми в Новосибирск и обратно авиакомпании S7 увеличится до трех раз в неделю. Самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Перми в 16.50, из Новосибирска в Пермь – в 18.55.

Запланированы зимние рейсы за границу - в Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай) и Таиланд (Бангкок, Краби, Пхукет и Утапао). Будут продолжены полеты в турецкую Анталью (Турция).

Со 2 ноября все-таки начались регулярные рейсы в Тбилиси, так как авиакомпания «Победа» получила разрешение на полеты. Рейсы в Тбилиси будут проходить три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам - вплоть до 29 марта. Время вылета из Перми - в 6 часов утра, из Тбилиси – в 12.25.

По России туристические маршруты представлены рейсами в Сочи, которые выполняют авиакомпании «Россия» и «Победа», в Калининград - авиакомпания «ЮВТ АЭРО» и в Минеральные Воды – тоже «Победа».

Без изменений останутся все рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Когалым, Ноябрьск, Самару, Нарьян-Мар, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Усинск.