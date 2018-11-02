2018-11-02T20:20:16+03:00
Общество

В Перми обновили изображения световых проекций на аллее Комсомольского проспекта

В последний раз их меняли ровно год назад
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В декабре эти изображения пообещали еще раз обновить.В декабре эти изображения пообещали еще раз обновить.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В пермской мэрии выполнили обещание: с приходом сезона темных вечеров менять картинки, которые отбрасывают специальные проекционные фонари на аллею «Комсомольского проспекта».

Пируэты на Компросе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пируэты на КомпросеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний раз их меняли в ноябре прошлого года.

До этого пермяки посмеивались в соцсетях над городскими властями. Дело в том, что эти проекционные фонари установили перед новогодними праздниками еще в декабре 2012 года. И целых пять лет никто не менял изображения, которые они отбрасывали на дорожки Компроса. Зимой и летом по ним мчались в своих санях Дед Мороз со снегурочкой, на них «таяли» новогодние снежинки.

Здоровый образ жизни - здоровое сердце. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здоровый образ жизни - здоровое сердце.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью прошлого года, восприняв критику правильно, с приходом темных вечеров работники городского управления внешнего благоустройства позаботились о том, чтобы обновить эти картинки. Новые изображения были посвящены известным брендам Прикамья. И на бульваре целый год «танцевала» балерина, пасся древний трогонтериевый слон, приветствовал пермяков пришелец, прилетевший в Молебку.

Без спорта - никуда! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без спорта - никуда!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые прежние изображения остались, но появились и новые.

Они также посвящены городской тематике – Каме, Мотовилихе, а также здоровому образу жизни. На Компросе теперь «тренируются» спортсмены – сердце поднимают штангу, гимнастка выписывают гимнастические пируэты, игроки соревнуются в спортивных состязаниях.

Привет, Мотовилиха! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Привет, Мотовилиха!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А в декабре мы снова обновим изображения, - пообещали в мэрии. – Посвятим их наступающему Новому году.

Территория доброты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Территория добротыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми на Комсомольском проспекте впервые за пять лет сменили подсветку

Вместо узорных снежинок на тропинке пешеходной аллеи теперь фигуры, посвященные известным пермским брендам (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пермяка, совершившего насилие, будучи зараженным ВИЧ-инфекцией, приговорили к 8 годам 8 месяцам
18-летний житель Красноярского края развращал пермских школьниц в социальной сети «ВКонтакте»
В Прикамье юного педофила приговорили к 12,5 годам лишения свободы
В Прикамье 78-летняя пенсионера закурила в постели и едва не спалила квартиру
В Перми в Пушкинской библиотеке презентовали личный фонд Евгения Панфилова
В Березниках сотрудники краевой больницы осмотрели 60 учеников школы, где массово заболели дети
Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать в Пермском регионе Свердловской магистрали
В Перми из-за подозрительного чемодана эвакуировали офисных работников дома по улице Осинской
Декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов сложил с себя полномочия
В Перми работница страховой компании «подарила» ростовскому мошеннику 16 тысяч рублей
Пермские врачи спасли жизнь девочке, которая потеряла полтора литра крови