В Перми обновили изображения световых проекций на аллее Комсомольского проспекта

СЕГОДНЯ 18:55 2018-11-02T20:20:16+03:00

В декабре эти изображения пообещали еще раз обновить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний раз их меняли ровно год назад

Изменить размер текста: A A

В пермской мэрии выполнили обещание: с приходом сезона темных вечеров менять картинки, которые отбрасывают специальные проекционные фонари на аллею «Комсомольского проспекта».

Пируэты на КомпросеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний раз их меняли в ноябре прошлого года.

До этого пермяки посмеивались в соцсетях над городскими властями. Дело в том, что эти проекционные фонари установили перед новогодними праздниками еще в декабре 2012 года. И целых пять лет никто не менял изображения, которые они отбрасывали на дорожки Компроса. Зимой и летом по ним мчались в своих санях Дед Мороз со снегурочкой, на них «таяли» новогодние снежинки.

Здоровый образ жизни - здоровое сердце.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью прошлого года, восприняв критику правильно, с приходом темных вечеров работники городского управления внешнего благоустройства позаботились о том, чтобы обновить эти картинки. Новые изображения были посвящены известным брендам Прикамья. И на бульваре целый год «танцевала» балерина, пасся древний трогонтериевый слон, приветствовал пермяков пришелец, прилетевший в Молебку.

Без спорта - никуда!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые прежние изображения остались, но появились и новые.

Они также посвящены городской тематике – Каме, Мотовилихе, а также здоровому образу жизни. На Компросе теперь «тренируются» спортсмены – сердце поднимают штангу, гимнастка выписывают гимнастические пируэты, игроки соревнуются в спортивных состязаниях.

- А в декабре мы снова обновим изображения, - пообещали в мэрии. – Посвятим их наступающему Новому году.

Территория добротыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми на Комсомольском проспекте впервые за пять лет сменили подсветку

Вместо узорных снежинок на тропинке пешеходной аллеи теперь фигуры, посвященные известным пермским брендам (подробнее)