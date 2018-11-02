2018-11-02T18:27:24+03:00
Общество

Житель Прикамья, выиграв в телешоу «Поле Чудес», предложил Леониду Якубовичу попрыгать с трамплина

Он пригласил телеведущего в Чайковский отведать уральских пельмешек
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Махмат Бахтигараев продемонстрировал хорошее знание истории карандашей. Фото: момент телешоу.Махмат Бахтигараев продемонстрировал хорошее знание истории карандашей. Фото: момент телешоу.
Изменить размер текста:

Пенсионер Махмат Бахтигараев 42 года живет в Чайковском – почти с самого основания этого города: он был в числе первых работников Воткинской ГЭС.

А недавно его увидела вся страна - он стал финалистом телешоу «Поле чудес» на Первом канале, угадав слова на всех этапах.

Победа! Фото: момент телешоу.

Победа! Фото: момент телешоу.

Тема последней игры была посвящена карандашам. Наш земляк уверенно назвал слово «скатываться», ответив на такой вопрос Леонида Якубовича: «Графитовые карандаши стали изготавливать больше трехсот лет назад, сначала они были круглыми, но со временем их стали делать шестигранными. Так был исправлен один недостаток, и карандаши перестали… что делать?».

Так же уверенно житель Чайковского назвал слово «Точилка» - на этот письменный прибор в свое время получил патент французский математик Бернард Лассимон.

Махмат Бахтигараев пришел на «Поле чудес» не с пустыми руками – принес хреновую закуску. И пригласил Леонида Якубовича в Чайковский – попрыгать с трамплина и отведать уральских пельмешек с хреновой приправой.

Житель Прикамья угостил Леонида Якубовича хреновой закуской. Фото: момент телешоу.

Житель Прикамья угостил Леонида Якубовича хреновой закуской. Фото: момент телешоу.

От суперигры Махмат Бахтигараев отказался. А на заработанные 4150 очков он выбрал набор бытовой техники и тур в Санкт-Петербург.

- Бытовую технику подарю сыну, который снимает квартиру в Москве, съездить в Петербург с женой мы давно мечтали, - объяснил он свой выбор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пермяка, совершившего насилие, будучи зараженным ВИЧ-инфекцией, приговорили к 8 годам 8 месяцам
18-летний житель Красноярского края развращал пермских школьниц в социальной сети «ВКонтакте»
В Прикамье юного педофила приговорили к 12,5 годам лишения свободы
В Прикамье 78-летняя пенсионера закурила в постели и едва не спалила квартиру
В Перми в Пушкинской библиотеке презентовали личный фонд Евгения Панфилова
В Березниках сотрудники краевой больницы осмотрели 60 учеников школы, где массово заболели дети
Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать в Пермском регионе Свердловской магистрали
В Перми из-за подозрительного чемодана эвакуировали офисных работников дома по улице Осинской
Декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов сложил с себя полномочия
В Перми работница страховой компании «подарила» ростовскому мошеннику 16 тысяч рублей
Пермские врачи спасли жизнь девочке, которая потеряла полтора литра крови