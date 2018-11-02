Житель Прикамья, выиграв в телешоу «Поле Чудес», предложил Леониду Якубовичу попрыгать с трамплина

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-02T18:27:24+03:00

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Пенсионер Махмат Бахтигараев 42 года живет в Чайковском – почти с самого основания этого города: он был в числе первых работников Воткинской ГЭС.

А недавно его увидела вся страна - он стал финалистом телешоу «Поле чудес» на Первом канале, угадав слова на всех этапах.

Победа! Фото: момент телешоу.

Тема последней игры была посвящена карандашам. Наш земляк уверенно назвал слово «скатываться», ответив на такой вопрос Леонида Якубовича: «Графитовые карандаши стали изготавливать больше трехсот лет назад, сначала они были круглыми, но со временем их стали делать шестигранными. Так был исправлен один недостаток, и карандаши перестали… что делать?».

Так же уверенно житель Чайковского назвал слово «Точилка» - на этот письменный прибор в свое время получил патент французский математик Бернард Лассимон.

Махмат Бахтигараев пришел на «Поле чудес» не с пустыми руками – принес хреновую закуску. И пригласил Леонида Якубовича в Чайковский – попрыгать с трамплина и отведать уральских пельмешек с хреновой приправой.

Житель Прикамья угостил Леонида Якубовича хреновой закуской. Фото: момент телешоу.

От суперигры Махмат Бахтигараев отказался. А на заработанные 4150 очков он выбрал набор бытовой техники и тур в Санкт-Петербург.

- Бытовую технику подарю сыну, который снимает квартиру в Москве, съездить в Петербург с женой мы давно мечтали, - объяснил он свой выбор.