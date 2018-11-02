2018-11-02T14:46:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Доверие и ответственность превыше всего. Пермские нефтяники выбрали профсоюзного лидера

Новый председатель Алексей Зорин избран на пять лет
Константин КЯКИНЕН
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Фото пресс-службы "Лукойла"Фото пресс-службы "Лукойла"
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Пермским нефтяникам повезло. На протяжении многих лет коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» между администрацией и работниками считается одним из лучших среди всех нефте- и газодобывающих предприятий России.

Профсоюз всегда стремится к тому, чтобы все льготы и гарантии, закрепленные в этом документе, сохранялись и приумножались. Так, сегодня нефтяники могут пользоваться различными видами материальной помощи и компенсаций. Большое внимание уделяется технике безопасности и охране труда. Также действуют программы улучшения жилищных условий работников, корпоративного страхования и отдыха детей в оздоровительных лагерях.

- Коллективный договор - вершина достижений профсоюзной организации пермских нефтяников,- отметил Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области. - Профсоюз на равных обсуждает острые вопросы с руководством - и сообща они находят решение.

На этой неделе на XVI отчетно-выборной конференции профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвел итоги пятилетней работы.

- Нам пришлось работать в непростое время, - подчеркнул в своем докладе председатель объединенной первичной профсоюзной организации Валентин Костылев. - Вводилась новая система оценки труда, менялась структура предприятий. Многому пришлось учиться на ходу, однако от своей главной задачи мы не отступали, старались быть ближе к человеку труда, которому нужны не социальные потрясения, а гарантии.

Во взаимодействии с администрацией профсоюз участвовал в решении множества проблем, в разработке новых социальных программ, установлении дополнительных льгот и компенсаций. И делегаты конференции высоко оценили работу профсоюза.

- Руководство компании осознает, насколько важно создать условия, при которых людям хорошо, удобно и надежно работается, - поясняет делегат конференции Наталья Пимашина. - Профсоюз - надежный посредник между сотрудником и работодателем. И очень важно, что к мнению профкома прислушиваются, благодаря чему работник чувствует себя более защищенным.

Высокие показатели работы и взаимодействия с руководством предприятия, положительную динамику развития отметили и в Международной объединенной профсоюзной организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

- Профсоюзная организация пермских нефтяников задала высокую планку работы, - подчеркнул председатель Совета Международной объединенной профсоюзной организации Георгий Кирадиев. - Мы видим, как важно договариваться с руководством, искать взаимопонимание. Такая работа приносит результаты.

В рамках конференции состоялись выборы председателя профсоюзной организации на следующие пять лет. Новым лидером единогласно избран Алексей Зорин.

- Никогда в жизни не испытывал такого груза ответственности, - признался после избрания Алексей Зорин. - Ведь от работы профсоюза зависит благосостояние порядка 10 тысяч человек. Мы сохраним преемственность, будем использовать в своей работе уникальный опыт профсоюза пермских нефтяников. Надеюсь, что коллеги окажут мне поддержку, и вместе мы справимся.

Валентин Костылев, который руководил профсоюзом в течение 16 лет, решил сосредоточиться на работе в Законодательном собрании Пермского края. Но совсем отходить от дел он не собирается, будет помогать своему преемнику.

Также на конференции открытым голосованием выбрали новый профком и делегатов на общелукойловскую профсоюзную конференцию.

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