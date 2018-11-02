В убийстве 28-летнего пермяка, тело которого нашли закопанным на берегу Камы, подозревают его приятеля

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-02T12:08:03+03:00

Илья Ч. пропал 27 октября после празднования Дня рождения в кафе «Натали» в Юго-Камске

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28-летнего пермяка Илью Ч. родные, полиция и волонтеры разыскивали с 27 сентября. Они с друзьями отмечали День рождения одного из своих знакомых в кафе-шатре «Натали» в Юго-Камске. Празднование затянулось надолго.

Утром на следующий день компания села в машину и отправилась дальше.

Илья не вернулся домой, и его начали разыскивать родители. Потом к поискам подключилась полиция и волонтеры.

В конце концов, сотрудники полиции нашли его тело, изрезанное ножом. Оно было закопано на берегу Камы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали подозреваемого – знакомого Ильи.

- По данным следствия, прибыв вечером 26 октября в посёлок Юго-Камский, 28-летний житель города Перми в одном из местных баров распивал спиртные напитки в компании приятелей, откуда позднее уехал вместе с ними, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Утром следующего дня между ним и одним из его приятелей, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта потерпевшему были причинены смертельные ножевые ранения в область шеи и грудной клетки. Подозреваемый вывез тело убитого приятеля в лесной массив, расположенный вблизи посёлка, где закопал в землю.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного приятеля Ильи под стражу.

У погибшего осталась жена и маленькая дочка.