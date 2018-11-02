Пермская актриса Зоя Бербер будет расследовать дела обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-02T11:44:47+03:00

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Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала обманутой дольщицей и решила бороться за справедливость.

Напомним, на сайте юридической фирмы «Гордон и сыновья», которая принадлежит известной правозащитнице Екатерине Гордон, появилась информация о том, что в декабре прошлого года Зоя Бербер решила купить квартиру в ЖК «Лайково». Комплекс строили в Московской области, и актриса заключила договор участия в долевом строительстве, а также взяла ипотеку. Но летом 5 дочерних компаний группы обанкротились, не построив 80 многоквартирных домов.

Но Зоя Бербер не собирается отчаиваться. В своем Instagram она рассказала о том, что вся эта запутанная история началась еще в марте этого года.

- Компания, став банкротом, оставила 15 тысяч человек без крыши над головой, но с ипотекой за спиной (как, например, меня), - пишет Зоя Бербер. - Вместе с фирмой «Гордон и сыновья» мы начинаем свое расследование! На сайте компании будут выкладывать этапы расследования и найденную информацию. Будем разбираться в этой истории все вместе и не оставим, пока не добьемся справедливости, пока не получим всех ответов!