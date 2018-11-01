Участник конкурса «КП»-Пермь «Клиника года» - травмпункт «Елизаветинской больницы»

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-01T09:54:21+03:00

Травмпункт проводит лечение в том числе и по полисам ОМС

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В сложный период, связанный с ухудшением здоровья у вас или ваших близких, коллектив Травмпункта всегда готов оказать помощь.

Травмпункт является структурным подразделением ООО «Елизаветинская больница».Елизаветинская больница со дня своего основания работает в рамках программы бесплатного оказания медицинской помощи населению Пермского края.

Сегодня более 5000 человек получают медицинскую помощь в нашей поликлинике совершенно бесплатно – по полису ОМС. Это жители нашего города самого разного возраста – студенты пермских вузов, работающее население, а также люди пенсионного возраста. В ходе лечения наши пациенты проходят все необходимые исследования, а также имеют возможность пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

Фото больницы

Травмпункт был открыт в 2016 году и уже зарекомендовал себя профессиональным коллективом и качественным оказанием медицинской помощи. К нам обращаются не только жители города, но и люди, приезжающие в Пермь из других регионов России, но в результате несчастного случая получившие травмы.

Специалисты Травмпункта проводят лечение всех видов травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Фото больницы

Травмпункт проводит лечение:

· бесплатно – по полисам ОМС, в том числе жителей других регионов РФ

· по полисам ДМС

· в кабинете платного приема.

Наши пациенты могут получить необходимую медицинскую помощь независимо от адреса проживания и регистрации.

г. Пермь, ул. Екатерининская, 224. Телефон 202-88-03

пн-пт с 8-00 до 20-00, сб с 8-00 до 14-00.

Сайт: http://elisabeth-med.ru/

Ссылка http://elisabeth-med.ru/travmpunkt/