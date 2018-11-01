Участник конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» - студия красоты «Бэлла»

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-01T11:39:01+03:00

В студии есть не только косметологические услуги, но еще и спортивные занятия

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В студии красоты «Бэлла» - более 140 косметологических услуг: аппаратная косметология; инъекционные процедуры; все виды массажа.

А что такое фракционный лазерный фототермолиз СО2?

Благодаря своим уникальным возможностям этот лазер является единственной системой, которая способна решить наиболее сложные задачи, подстраивая при этом индивидуальные параметры пациентов. Всего за 3–4 процедуры — гарантировано 100% обновление коллагена. Фракционный фототермолиз СО2 лазер по праву считается «золотым стандартом» лазерной косметологии. Теперь добиться потрясающего эффекта омоложения и лифтинга кожи можно без помощи хирурга. Главное — желание быть красивыми!

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Что такое фракционность? Это разделение лазерного луча на множество микролучей. То есть, на кожу воздействует лазер не сплошным пятном, а своеобразной сеткой и именно благодаря такому распределению лазерного света в коже запускаются механизмы образования нового коллагена. Таким образом, успешно решаются проблемы морщин, повышается тургор и эластичность кожи, происходит реальное омоложение. Результаты фракционного фототермолиза становятся заметны очень быстро: уже через неделю начинают разглаживаться морщины, кожа обретает здоровый цвет и структуру, становится видимым лифтинговый эффект. Лазер, проникая в глубокие дермальные слои кожи, обеспечивает воздействие, результат которого сравним с результатом пластической операции.

Возможности лазеров не ограничиваются исключительно омоложением кожи — аппарат позволяет не только простимулировать глубинные процессы регенерации, но и очистить кожу от таких дефектов, как следы акне, рубцы и шрамы, сосуды, доброкачественные новообразования.

Фото компании

Показания:

· подтягивание кожи лица, шеи, декольте (лифтинг)

· сглаживание рубцов, шрамов, стрий

· устранение дефектов кожи, расширинности пор и признаков старения кожи

· восстановления овала лица

· устранение морщин (за 1 процедуру глубина морщин уменьшается в несколько раз)

· выравнивание рельефа кожи.

Процедура:

· Демакияж

· Анестезия в виде крема 30-40 мин при необходимости

· Работа аппаратом от 15 до 60 мин в зависимости от зоны

Тел. 8(800) 550-40-12, г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10/1. Сайт: http://bella-perm.ru/

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.