«Ночь искусств-2018» в Перми: полная программа развлечений

СЕГОДНЯ 05:10 2018-10-31T15:26:37+03:00

Куда пойти и что посмотреть пермякам 3 и 4 ноября

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Ежегодная «Ночь искусств» пройдет 4 ноября. Но первые события этой Всероссийской акции начнутся в Перми накануне.

Пермская филармония

Вечером 3 ноября Пермская краевая филармония представит сразу две программы: литературно-музыкальный спектакль «Нежность» по новелле Анри Барбюса в Большом зале (ул. Куйбышева, 14) и Вечер органной музыки в Органном зале (ул. Ленина, 51б). Старт обеих программ в 19.00.

А 4 ноября слушателей ждет уникальная программа в исполнении российского квартета саксофонистов Russian Saxophone Quartet и органиста Ласло Фашанга. (6+)

Билеты: 550 - 750 руб.

Театр-Театр

Также в «Ночь, перед ночью искусств» свой премьерный спектакль «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» представит Театр-Театр (ул. Ленина, 53), который ждет гостей в 23.00. 120 зрителей смогут стать частью большого действия, побывать на балу и пройтись по фойе театра в мазурке и полонезе. (16+)

Билеты: 1200 руб.

Театр оперы и балета

3 ноября в театре оперы и балета (ул. Петропавловская, 25) пермяков ждут на концерте La Notte e l'Opera – «Ночь и опера». Солисты театра исполнят арии и дуэты из классических опер. Начало в 22.00. (16+).

Билеты: 100 - 200 руб.

Пермская художественная галерея

4 ноября центральной темой «Ночи искусств» в Пермской художественной галерее (Комсомольский пр., 4) станет тема языка. В залах галереи будет работать выставка «Акчим. Язык без костей» об уникальном говоре деревни Акчим Пермского края.

В 19.00 лекцию «Узник Башни. Судьба и слово отца русского символизма. Валерий Брюсов» прочитает Владимир Абашев. В 20.00 состоится концерт «В ожидании чуда» в исполнении камерного хора факультета музыки педуниверситета. В 21.00 пройдет экскурсия по выставке «Авангард, которого не было». В 22.00 спектакль «Пермский бестиарий» покажет Теневой театр. (0+).

Билеты: 150 руб.

Музей пермских древностей

В Музее пермских древностей (ул. Сибирская, 15) 4 ноября с 18.00 до 20.00 состоится программа для семей и детей «Натворим в Антропоцене!», участники которой будут воспроизводить голоса древних обитателей планеты. А с 20.00 до 22.00 пройдет квест «Добро пожаловать в Антропоцен!» (6+).

Билеты: 150 руб., для посетителей от 7 до 18 лет - 50 руб., дети до 7 лет - бесплатно.

Дом Мешкова

Весь вечер 4 ноября в залах музея (ул. Монастырская, 11) будет звучать музыка разных времен: с 18.30 до 19.30 - музыка XIX века, с 19.30 до 20.30 - фольклорная, с 20.30 до 21.30 - мелодии 1960 - 1970 годов. В 21.30 начнется театрализованная экскурсия, записаться на которую нужно заранее. (6+).

Билеты: 150 руб., для посетителей от 7 до 18 лет - 50 руб., дети до 7 лет - бесплатно.

Музей современного искусства PERMM

В музее PERMM (бульвар Гагарина, 24) «Ночь искусств» пройдет в рамках выставки «Имя рек». 4 ноября будут работать творческие мастерские, рассказывающие о пермских реках и их художественном образе, медиаторы помогут понять смысл представленных работ. Состоится выступление инклюзивного театра-студии «Пространство любви». С 21.00 до 23.00 - концерт живой музыки. (0+).

Билеты: 150 руб.

Музей-диорама

В Мотовилихе в музее-диораме (ул. Огородникова, 2) 4 ноября в интерактивной экспозиции «Чайная-читальня» с 18.00 до 22.00 можно будет посмотреть немое кино начала ХХ века и угоститься ароматным чаем с баранками. (6+)

Билеты: 150 руб., для посетителей от 7 до 18 лет - 50 руб., дети до 7 лет - бесплатно.

Фестиваль Panicomix

Фестиваль будет проходить во Дворец молодежи (ул. Петропавловская, 185) 3 и 4 ноября с 10.00 до 19.00. На мероприятии соберутся любители фантастики, представители фанатских сообществ, косплееры, киберспортсмены, танцевальные коллективы, вокальные исполнители и художники. Посетители смогут сыграть в компьютерные и настольные игры, поучаствовать в розыгрышах призов и викторинах, сфотографироваться с косплеерами. (0+).

Билеты: 600 руб.

Исторический парк «Россия - моя история»

В Историческом парке (ул. Монастырская, 2) «Ночь искусств» будет посвящена Дню народного единства. 4 ноября с 19.00 до 23.00 гостей ждут театрализованное представление, выступление народных коллективов, викторина и занимательный квест. (6+).

Билеты: 150 руб., для посетителей от 7 до 18 лет - 50 руб., дети до 7 лет - бесплатно.

Пермский музей кукол

Авторские куклы - созданные не на фабриках, а руками мастеров -можно увидеть в Пермском музее кукол (ул. Пермская, 82а). 4 ноября с 18.00 до полуночи там будут проходить мастер-классы по созданию авторских куколок и игрушек. А также состоятся экскурсии «Искусство авторской куклы» - история, развитие, особенности пермской школы кукольного искусства. Их начало в 18.00, 20.00, 22.00. (6+)

Билеты: 150 руб., льготный - 100 руб., детям до 7 лет - вход свободный.

Центральный выставочный зал

Плакат Маяковского-Родченко

В рамках выставки «Маяковский - Родченко: Реклам - Конструктор» в Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) 4 ноября с 20.00 до 22.30 состоятся поэтические чтения, в которых примут участие актеры театров, студенты Пермского института искусств и культуры, конкурсанты поэтического вечера «Маяковский , 125». Чтения пройдут, как в немом кино, - под аккомпанемент фортепиано. (12+)

Вход: свободный

Пермская арт-резиденция

Посетители Пермской Арт-резиденции (ул. Монастырская, 95а) смогут побывать на авторской экскурсии Юрия Лапшина по выставке «Коллаж времени». Начало в 18.30. В 20.00 заслуженный художник РФ Леонид Лемехов расскажет об истории политического плаката от 1917 года до наших дней. В 21.30 дизайнер Геннадий Сорокин расскажет о видах керамики и особенностях их применения. 0+)

Вход: свободный

«Ретро-Гараж»

Фото: "Ретро-гараж"

Фото: "Ретро-гараж"

Единственный музей ретротехники в России (ул. Дружбы, 34в) с 12.00 до 22.00 представит автомобили 1930 - 80-х годов, коллекцию моделей транспорта, детские игрушки и предметы советского быта. (0+)

Билеты: 300 руб., льготный - 200 руб., детям до 7 лет - вход свободный.