Почтальон из Прикамья убила двух человек, чтобы у нее не забрали четырех детей

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-31T16:50:34+03:00

В письме бабушке осужденная признается, что за время суда похудела до 60 кг. Фото из соцсетей

28-летняя Надежда не смогла отдать долг в 10 тысяч рублей пенсионерке, которой носила пенсию. И расправилась с бабушкой, когда она пригрозила позвонить в опеку, и с ее сыном-инвалидом

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«Буду любить своих дорогих, ненаглядных, своих золотых солнышек, своих деточек», - пишет из колонии 28-летняя многодетная мать Надежда своей бабушке.

Ее осудили на девять лет за убийство 88-летней пенсионерки и ее сына-инвалида, которым она приносила пенсию. Незадолго до трагедии Надежда потратила пенсию клиентки, а отдать вовремя не смогла. Пенсионерка пригрозила заявить в опеку, что Надежде не на что содержать детей. Мать четырех детей зарезала пенсионерку и ее сына-инвалида, который был свидетелем.

«Всю семью кормила одна»

Село Рождественск, откуда родом Надежда, находится в Карагайском районе. Рожденственск – это школа, аптека, несколько магазинов и много старых покосившихся домиков. В одном из них живет мать Надежды. Все четверо внуков после того, как Надежду посадили, живут с ней.

В Рождественске все домики на одно "лицо"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я столько уже натерпелась, напереживалась, больше не хочу об этом вспоминать, - говорит нам мама Надежды. - Уходите.

А вот бабушка Надежды, Зоя Михайловна, о внучке поговорить любит - Надя была ее любимицей. Пенсионерка живет в черном домике вместе с сыном Михаилом. Домик состоит из маленькой кухни с низеньким столом, на котором стоят граненые стаканы и пустая сахарница. Комната шкафом разделена на две части - в одной стоит диван, на котором спит кошка, и стол, в другой части - железная односпальная кроватка. Сама пенсионерка - низенькая бабушка в стареньком голубом халате.

- Бедная моя Наденька, - вздыхает Зоя Михайловна. - Она девочка очень хорошая, способная, после школы хотела поступать в медицинское училище, но забеременела. Кто отец - не знаю. На свет появился Петя (имена детей изменены. - Ред.), мальчик такой красивый. А потом в жизни Нади появился он.

В школе Надежда училась средне - на 3 и 4.

При этих словах лицо Зои Михайловны стало суровым. Он - это сожитель Надежды, Александр.

- Он сидевший, но за что - не знаю, - рассказывает пенсионерка. - Уж не знаю, как и где они познакомились, только у них такая любовь закрутилась. Одно время ребята снимали квартиру недалеко от меня, а потом уехали жить в Менделеево, это Верещагинский район. К тому времени у Нади еще двое деток родилось от Саши.

- Надя рассказывала мне, что он работать толком не хотел, она его заставляла, - подключился к разговору дядя девушки Михаил. - Саша устроился на работу железнодорожником, и как-то вагон немного парня сшиб. У него что-то с ногой случилось, Саша сказал, что работать больше не сможет. Надя за любые подработки хваталась, а Саша дома с детьми сидел и пил.

По словам бабушки, Александр Надю поколачивал. Сама Надежда в письме бабушке пишет, что ее возили на экспертизу в Москву, где доктора диагностировали у нее психологическое истощение, зафиксировали перелом челюсти, перелом ребер и несколько сотрясений.

Бабушка часто перечитывает письмо внучкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы ее жалели, конечно, - говорит Михаил. - И вот в июне прошлого года Саша нам звонит и говорит: «Надя убила двоих человек. Ее закрыли». И на этом все, больше у нас никакой информации не было. Сейчас дети живут с мамой Нади, она взяла над ними опеку. Старшему Пете - 7 лет, Кате - 5, Вове - 4, а Лере - годик. А Саша непонятно где находится. Он уехал. Куда - не знаем.

В письме бабушке Надежда жалуется: Саша писал, что будет с ней до конца, говорил, что время только укрепит любовь.

«Пел только слова красивые, - пишет Надежда. - А сам не приезжает, номер телефона сменил. Плюнул, одним словом. Даже на суд не приехал».

- Детей она своих любила, - говорит соседка матери Надежды. - Да, деньги постоянно занимала, могла и не отдать. Но никогда не пила, все в дом несла. Вот муженек у нее тот еще был…

«У коллег пропадали деньги»

Но что же случилось в июне прошлого года? В 2016 году Надежда с детьми и мужем переехала в поселок Менделеево и сняли там дом. Александр сидел с детьми, а Надежда устроилась на подработку на почту.

- Чтобы вы понимали, у нее на почте была зарплата за подработку - 3 500 тысячи рублей, - рассказала нам сотрудница почты. - Дом снять - это минимум пять тысяч рублей. У нас в поселке около 10 тысяч получают только продавцы в сетевых супермаркетах. Откуда у нее были деньги, чтобы платить за аренду, кормить детей и содержать безработного пьющего мужа? Непонятно.

- После убийства пенсионеров мне уже рассказали, что кто-то не досчитывался в пенсии тысячи, кто-то трех, - сказала нам местная жительница. - Люди же старенькие, не видят толком. Вот сразу и не говорили, что не хватает денег.

Вот как-то так Надежда и жила, пытаясь прокормить семью. Вскоре она забеременела четвертым ребенком и собралась уходить в декрет.

- Мы с ней хорошо общались, Надя даже в гости к нам ходила, - говорит ее бывшая коллега с почты. - Иногда замечала у нее синяки, но Надя никогда не жаловалась, детей она любила, это видно было. Вроде такая девушка хорошая, никогда бы не подумала, что она на такое способна. А после случившегося коллеги стали поговаривать, что у них деньги пропадали. Как раз когда Надежда работала.

Ближе к зиме Надежда уволилась с почты, в январе прошлого года у нее родилась еще одна дочка. Помогали ей родственники - кто-то продуктами, кто-то деньгами. Семья протянула до лета, а потом положение стало совсем бедственное.

- 11 июня мы отмечали День села, - вспоминает сосед убитых пенсионеров Василий Алексеевич. - К вечеру я в окно выглядываю, а напротив, из сада бабы Кати, выбегает курица - калитка открыта. Я вышел из дома, подхватил курицу и занес в сад. Вижу - дверь открыта. Толкнул ее, а комнате на полу - два тела. Еще темно было, я толком ничего не видел.

Василий Алексеевич решил, что пенсионерам стало плохо, и побежал за помощью в соседний дом, где живет медсестра Ирина.

- Мы в дом зашли и увидели, что там все в крови, - вспоминает Ирина. - А спустя несколько дней узнали, что бабу Катю и Юру зарезала наша бывшая почтальон.

- Нам потом сказали следователи, что Надежда это сделала потому, что заняла у Катерины деньги, - говорит еще один сосед. – Но отдать не смогла, и пенсионерка пригрозила позвонить в органы опеки. Надо же понимать, что бабушка в возрасте, ей же почти 90 лет было. Мало ли, что говорит. В общем, страшное дело.

«Парализованный сын пытался защитить мать»

Дом, где жили погибшие Катерина и Юрий, с виду аккуратный, в сторону проезжей части смотрят окна в голубых рамах. У здания лает пес семьи по кличке Гай. Сейчас его кормят соседи, но внимания ему все равно не хватает - он скулит, скучая по хозяйке.

Гай скучает по хозяйкеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У погибшей Катерины остались трое взрослых детей. Они до сих пор не могут оправиться от шока.

- Мама всю жизнь проработала нянечкой в детском садике, и умерла такой страшной смертью, - говорит ее сын Владимир. - Я поражен тем, что убийца - это многодетная мать. Как она могла такое совершить?

Источник в следствии сообщил, что причиной преступления, действительно, были деньги.

- Надежда заботилась о своих детях, - рассказал наш собеседник. - Но у нее не было постоянных источников дохода, кроме пособий на детей. Девушка устроилась на почту и знала, у кого какие пенсии. Иногда она брала в долг у тех, кому разносила пенсию, но небольшие суммы - 500-1000 рублей. У пенсионерки Катерины она заняла 10 тысяч рублей, но вернуть долг никак не могла. Со слов самой осужденной, спустя несколько месяцев она пришла к бабушке попросить об отсрочке долга. Но пенсионерка сказала, что если девушка не вернет долг, она обратится в полицию и органы опеки, и детей заберут. Тогда девушка схватилась за нож.

Надежда хотела убить только Катерину, но ее 68-летний сын-инвалид Юрий пытался защитить мать, звал на помощь. Встать он не мог - ноги парализованы. Надежда убила и его. После этого она нашла в доме 2 тысячи рублей, взяла их и ушла.

Суд приговорил Надежду к 11 годам 6 месяцем лишения свободы, но после обжалования в Верховном суде срок уменьшили до 9 лет. Сейчас Надежда живет только тем, что выйдет на свободу и воссоединится с детьми.