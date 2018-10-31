2018-10-31T15:34:43+03:00
Происшествия

В центре Перми из-за пожара в 14-этажном доме эвакуированы 25 человек

Возгорание произошло в подвале, причина устанавливается
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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31 октября днем очевидцы заметили густой дым в центре города. Дым шел от 14-этажного жилого дома по ул. Тимирязева, 24. Пожарные и спасатели выехали на место происшествия в 16.45. Пожару был присвоен первый номер сложности.

Приехав на место, огнеборцы обнаружили, что дым идет из подвала. До прибытия пожарных с первого этажа, где находятся офисы, эвакуировались 25 человек. Никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина пожара.

Ранее мы писали, что в Перми 50-летняя женщина задохнулась в ванной комнате. Прибывшие огнеборцы определили, что горит квартира на 10-м этаже. Сначала спасателям пришлось вскрывать закрытую дверь тамбура на этаже между квартирами, затем при помощи аварийно-спасательного инструмента открыли дверь в квартиру. Внутри квартиры было сильное задымление. Сотрудники звена газодымозащитной службы открыли запертую изнутри ванную комнату. Там они обнаружили 50-летнюю женщину без признаков жизни.

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