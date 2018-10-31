В Перми силовики задержали банду угонщиков дорогих автомобилей
В Перми полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Закамске задержали восемь пермяков, которые совершали кражи дорогостоящих автомобилей.
Лидером банды был 29-летний пермяк, который вовлек в преступную деятельность семерых знакомых в возрасте от 30 до 36 лет.
- Участники группы с использованием специального оборудования в ночное время похищали машины с неохраняемых парковок в Кировском и Дзержинском районах Перми и перегоняли их в гаражи, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Затем автомобили разбирали и меняли идентификационные номера.
В ходе обысков в квартирах и гаражах сыщики обнаружили специальные технические устройства, с помощью которых совершались кражи и около 50 частей кузова. Также были изъяты 8 похищенных машин и мотоцикл. Сейчас проверяется причастность группы еще к 14 преступлениям.
Кроме того, в одном из гаражей полиция обнаружила 22 куста конопли и около 700 граммов готового наркотика. А в доме одного из членов банды В доме оперативники нашли обрез гладкоствольного ружья 12 калибра. Оружие направили на исследование.
По фактам краж и незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Двух участников банды заключены под стражу.
В Перми задержана банда автомобильных воров.видео: ГУ МВД России по Пермскому краю