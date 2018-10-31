2018-10-31T14:55:35+03:00
Происшествия

В Перми силовики задержали банду угонщиков дорогих автомобилей

В ходе обыска у задержанных нашли наркотики и оружие
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Закамске задержали восемь пермяков, которые совершали кражи дорогостоящих автомобилей.

Лидером банды был 29-летний пермяк, который вовлек в преступную деятельность семерых знакомых в возрасте от 30 до 36 лет.

- Участники группы с использованием специального оборудования в ночное время похищали машины с неохраняемых парковок в Кировском и Дзержинском районах Перми и перегоняли их в гаражи, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Затем автомобили разбирали и меняли идентификационные номера.

В ходе обысков в квартирах и гаражах сыщики обнаружили специальные технические устройства, с помощью которых совершались кражи и около 50 частей кузова. Также были изъяты 8 похищенных машин и мотоцикл. Сейчас проверяется причастность группы еще к 14 преступлениям.

Кроме того, в одном из гаражей полиция обнаружила 22 куста конопли и около 700 граммов готового наркотика. А в доме одного из членов банды В доме оперативники нашли обрез гладкоствольного ружья 12 калибра. Оружие направили на исследование.

По фактам краж и незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Двух участников банды заключены под стражу.

В Перми задержана банда автомобильных воров.видео: ГУ МВД России по Пермскому краю

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сломали два ребра: Адвокат Гуфа раскрыл подробности избиения рэпера в московском клубе «Бункер»
По словам юриста, преступление могло быть спланировано заранее: злоумышленники пригласили исполнителя под видом организации выступления, а затем избили и ограбили
Новости 24
В Перми полицейские сфабриковали дело о пьянстве и выдумали по нему свидетелей
Бывший следователь из Перми вышла замуж за киллера
Пермячка, чтобы погасить долг, связала вещей почти на 55 тысяч рублей
Пермский оперный театр набрал рекордное число номинаций на «Золотую маску»
В Перми из-за плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку самолет из Благовещенска
В Перми 50-летняя женщина задохнулась в ванной комнате
В Перми открывается фотовыставка, посвященная бездомным животным
Два часа потребовалось пермским приставам, чтобы вернуть матери годовалого сына
В Краснокамске водитель «Киа Рио» на «зебре» сбил 15-летнюю школьницу
Пермь борется за право стать столицей «Тотального диктанта»
В Прикамье с прошлой недели ищут 28-летнего молодого человека
В Перми никто не захотел покупать манеж «Спартак»
Для жителей Березников отремонтировали мост через Каму
В Прикамье осуждена директор торгового центра, в котором нашли 77 нарушений правил пожарной безопасности
В Березниках пенсионерка через суд вернула деньги за дорогостоящий пылесос
Пермякам ставят прививки от гриппа, куда включены штаммы вирусов нынешнего сезона
В Пермском регионе Свердловской железной дороги с 1 ноября начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка»
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Журналисты ведущих московских СМИ посетили «Новый центр» в Перми
В Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком
Из Перми «Ласточка» будет курсировать до Кунгура и Верещагино