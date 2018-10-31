В Перми силовики задержали банду угонщиков дорогих автомобилей

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-31T14:55:35+03:00

В ходе обыска у задержанных нашли наркотики и оружие

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В Перми полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Закамске задержали восемь пермяков, которые совершали кражи дорогостоящих автомобилей.

Лидером банды был 29-летний пермяк, который вовлек в преступную деятельность семерых знакомых в возрасте от 30 до 36 лет.

- Участники группы с использованием специального оборудования в ночное время похищали машины с неохраняемых парковок в Кировском и Дзержинском районах Перми и перегоняли их в гаражи, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Затем автомобили разбирали и меняли идентификационные номера.

В ходе обысков в квартирах и гаражах сыщики обнаружили специальные технические устройства, с помощью которых совершались кражи и около 50 частей кузова. Также были изъяты 8 похищенных машин и мотоцикл. Сейчас проверяется причастность группы еще к 14 преступлениям.

Кроме того, в одном из гаражей полиция обнаружила 22 куста конопли и около 700 граммов готового наркотика. А в доме одного из членов банды В доме оперативники нашли обрез гладкоствольного ружья 12 калибра. Оружие направили на исследование.

По фактам краж и незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Двух участников банды заключены под стражу.