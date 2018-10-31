2018-10-31T13:59:04+03:00
Здоровье

Участник конкурса «КП»-Пермь «Клиника года» - Центр доктора Бубновского

Центр помогает обрести пациентам здоровую спину и суставы
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Наш центр помогает обрести пациентам здоровую спину и суставы!

Доктор С.М. Бубновский разработал уникальную методику, которую высоко оценили врачи, специализирующиеся на лечении патологий суставов, мышц, позвоночника. Кинезитерапия – комплекс авторских упражнений для активной проработки мышечного аппарата и позвоночника. Точное выполнение гимнастики положительно влияет на все элементы опорного столба, связочный аппарат, мышцы.

Фото компании

Фото компании

Благодаря уникальной методике доктора Бубновского мы минимизируем прием лекарств и помогаем пациентам избежать операций.

К каждому пациенту мы подходим индивидуально.

Мы обеспечиваем восстановление опорно-двигательного аппарата после травм и переломов, лечение остеохондроза, грыж межпозвоночных дисков. Помогаем восстановить и сохранить здоровье пациента даже в самых сложных ситуациях!

Результат занятий:

· укрепление связочного аппарата, мышечных волокон и суставов;

· повышение эластичности мышц спины;

· нормализация подвижности суставов;

· воздействие на глубокие мышцы спины;

· уменьшение болевого синдрома;

· повышаются двигательные возможности пациента;

· нормализация питания и кровообращения в проблемных отделах позвоночника;

· профилактика поражений костных и хрящевых элементов в отделах опорного столба.

Фото компании

Фото компании

Программы Женского Здоровья от медицинского центра доктора Бубновского – это, прежде всего, внимательное и бережное отношение к женскому организму, который требует специального медицинского подхода. Мы предлагаем метод доктора Бубновского (кинезитерапию) как основной профилактический метод лечения женских заболеваний и подготовки к родам, гарантирующий хорошее самочувствие беременной женщины и создание оптимальных условий для развития будущего ребенка.

Программа Детское здоровье

Сегодня большинство детских проблем со здоровьем связаны с заболеваниями позвоночника. Малоподвижный образ жизни, неправильное положение во время сна или сидение за школьной партой, а также слабая физическая форма и нездоровое питание приводят к нарушению развития здоровой осанки и последующему формированию у ребенка «кривой» спины.

Нами разработаны специальные комплексы упражнений для устранения нарушений осанки и профилактики болезней позвоночника у детей.

Фото компании

Фото компании

Подробную информацию о нашей компании вы можете узнать на сайте

http://bubnovskyperm.ru

По телефону 8(342)207-00-18

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