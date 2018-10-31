2018-10-31T10:04:25+03:00
Происшествия

В Прикамье пассажирский автобус столкнулся с «Газелью», груженой коробками со спиртным

Некоторые пассажиры решили обеспечить себе «компенсацию морального вреда» и стали собирать бутылки [видео]
Андрей МАТЛИН
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Столкновение произошло возле придорожного кафе "Горы". Фото: группа ВК "Подслушано Добрянка".Столкновение произошло возле придорожного кафе "Горы". Фото: группа ВК "Подслушано Добрянка".
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Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в Добрянском районе возле села Горы 30 октября около 12 часов дня.

В это время доверху груженая коробками с бутылками со спиртными напитками «Газель» выезжала от придорожного кафе на автотрассу ПермьДобрянка. По правилам дорожного движения, ее водитель, выезжая со второстепенной дороги, должен был пропустить машины, идущие по основной трассе, но не сделал этого.

В этот момент по автотрассе двигался пассажирский автобус, следовавший из Добрянки в Пермь, в котором ехали около 30 пассажиров. Его водитель не6 успел затормозить, произошло столкновение с «Газелью».

В результате ДТП передняя часть "Газели" была смята.

В результате ДТП передняя часть "Газели" была смята.

Как сообщают в полиции, серьезных травм во время этого ДТП никто не получил. Но в результате аварии из фургона «Газели» на проезжую часть посыпались коробки со спиртным. Бутылки раскатились по дороге, часть из них разбилась.

Как утверждают в соцсетях очевидцы, кое-кто из пассажиров решил воспользоваться ситуацией, и прихватил несколько бутылок – в качестве своеобразной компенсации морального вреда.

- Люди не пострадали, зато в качестве компенсации набрали себе алкоголь из газели, кто сколько смог унести, - написал один из пользователей страницы группы «Подслушано Добрянка» ВКонтакте.

Сколько всего было испорчено спиртного и какого, водитель «Газели» свидетелям аварии не смог сообщить.

ДТП в Пермском крае автобуса и груженой спиртным "Газели". Видео: ВК "Подслушано Добрянка".

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