В Прикамье пассажирский автобус столкнулся с «Газелью», груженой коробками со спиртным

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-31T10:04:25+03:00

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Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в Добрянском районе возле села Горы 30 октября около 12 часов дня.

В это время доверху груженая коробками с бутылками со спиртными напитками «Газель» выезжала от придорожного кафе на автотрассу Пермь – Добрянка. По правилам дорожного движения, ее водитель, выезжая со второстепенной дороги, должен был пропустить машины, идущие по основной трассе, но не сделал этого.

В этот момент по автотрассе двигался пассажирский автобус, следовавший из Добрянки в Пермь, в котором ехали около 30 пассажиров. Его водитель не6 успел затормозить, произошло столкновение с «Газелью».

В результате ДТП передняя часть "Газели" была смята.

Как сообщают в полиции, серьезных травм во время этого ДТП никто не получил. Но в результате аварии из фургона «Газели» на проезжую часть посыпались коробки со спиртным. Бутылки раскатились по дороге, часть из них разбилась.

Как утверждают в соцсетях очевидцы, кое-кто из пассажиров решил воспользоваться ситуацией, и прихватил несколько бутылок – в качестве своеобразной компенсации морального вреда.

- Люди не пострадали, зато в качестве компенсации набрали себе алкоголь из газели, кто сколько смог унести, - написал один из пользователей страницы группы «Подслушано Добрянка» ВКонтакте.

Сколько всего было испорчено спиртного и какого, водитель «Газели» свидетелям аварии не смог сообщить.