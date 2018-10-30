2018-10-30T13:20:58+03:00
Происшествия

В Чайковском третьеклассники сожгли заживо бездомного

Мужчина спал на улице под лестницей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пожарные обнаружили тело мужчины.Пожарные обнаружили тело мужчины.Фото: архив "КП"
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- Я видела, как трое мальчишек бросали на улице петарды, а чуть позже у нас возле дома разгорелся пожар, - рассказывает продавец магазина «Цветы» в Чайковском.

В воскресенье, 14 октября возле девятиэтажки на улице Сосновой в Чайковском произошел сильный пожар. Огонь разгорелся под лестницей у входа в подвал. Приехавшие пожарные, потушив пламя, обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Как рассказали нам очевидцы, в подвале дома бездомная пара устроила себе импровизированное жилье. Они натаскали туда картонных коробок, каких-то ковриков и там жили. Поэтому изначально пожарные назвали предварительной причиной возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Но позже выяснились некоторые подробности, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали в правоохранительных органах, на месте пожара видели 9-летнего мальчика из соседнего дома, который поджигал обрывки бумаги и бросал их на спящего мужчину. В результате бездомный скончался на месте от ожогов. Возможно, мальчиков было трое. Все они, по нашим данным, - третьеклассники школы №7. Как нам сообщили в школе, сейчас полиция проводит опросы учеников школы и их родителей.

- Мы проверяем несовершеннолетних на причастность к гибели мужчины, - сообщил руководитель следственного отдела по городу Чайковский Андрей Бубнов. – Но пока о чем-то говорить рано. По предварительным данным, причиной смерти стали термические ожоги. Но результаты экспертизы будут не ранее, чем через месяц.

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