В Перми открылся детский технопарк «Кванториум»: как попасть и чем там можно заняться

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-06T13:56:11+03:00

Обучать детей со всего Пермского края будут преподаватели вузов и менеджеры крупнейших промышленных предприятий

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В Перми открылся «Кванториум. Фотоника», где дети со всего Пермского края будут изучать робототехнику, нанотехнологии, ракетостроение, моделирование 3D-объектов, фотонику. Всего в центре детского технического творчества будут обучать детей со всего Пермского края по десяти направлениям.

Ученица 8-го класса школы №22 с углубленным изучением французского языка Лиза Калинкина мечтает стать дизайнером. Поэтому она записалась на курсы промышленного дизайна в «Кванториум». Родители Лизы не против увлечения девочки. Напротив, они во всем ее поддерживают.

- Сейчас мы проектируем различные средства передвижения, на которых можно добраться до школы, - говорит Лиза.

Лиза мечтает стать профессиональным дизайнеромФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иван Шепенев из фроловской школы «Навигатор» на мастер-классе создавал модель автомобиля на водородном топливе. По его словам, ничего сложного нет, главное - понять принцип действия.

Также на мастер-классах ребята учились строить ракеты, запускать дронов, моделировать 3D-очки, делать роботов из конструктора «Лего».

Ребята погружаются в виртуальную реальностьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стенах технопарка ребят научат проектной деятельности, коммуникациям, развивать креативность. Кроме того, в технопарке научат решению реальных производственных задач. Обучение в технопарке ведут преподаватели вузов и наставники крупнейших промышленных предприятий края. Среди них - ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Инкаб».

Сначала ребятам предстоит пройти базовый курс по своему направлению. А затем самых талантливых детей соберут в межквантовые группы, где они будут готовить собственные проекты под руководством педагогов и наставников.

Самые талантливые ребята смогут создать свой проектФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже сейчас в «Кванториум» записались 600 ребят, но набор продолжается. Планируется, что в центре технического творчества могут заниматься до 1000 детей.

- На сайте http://kvantorium-perm.ru/ размещена анкета, где ребята от 12 до 18 лет могут оставить свои данные и выполнить творческое задание, - рассказал директор «Кванториума» Павел Крендель. - На основе этих работ будет проводиться зачисление по различным направлениям.