2018-10-30T19:48:04+03:00
Общество

Начальник Пермской дирекции дорожного движения возложил цветы к памятнику бесплатных парковок

Необычный арт-объект появился в городе накануне
Елена КОНОВА
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Фото из Facebook Максима КисаФото из Facebook Максима Киса
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В Перми возле дома № 59 на улице Тимирязева появился памятник бесплатным парковкам. На нем высечена дата – 1 октября 2018 года, а также надпись: «Памятный камень об ушедших бесплатных пермских парковках». Отметим, что как раз 1 октября власти расширили зону платных парковок.

Автор необычного арт-объекта неизвестен, но фотография памятника моментально разошлась по соцсетям. В стороне не остался и начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. В своем аккаунте в facebook он выложил фотографию, на которой возлагает к памятнику цветы.

Фото из Facebook Максима Киса

Фото из Facebook Максима Киса

- Сотрудники Пермской дирекции дорожного движения посетили памятный камень об ушедших бесплатных пермских парковках, установленный в центре города на ул.Тимирязева, возложили к нему цветы, - пишет он в соцсети. - Как и все водители, мы никогда не забудем, как много лет парковочные места служили нам верой и правдой. В последние годы мы иногда злились на них, когда было трудно отыскать днем свободное парковочное место. Но теперь они ушли, их почти не стало в центре нашего города.

Также Максим Кис пригласил пермяков посетить памятник и пошутил, что в середине рабочего дня в этом квартале есть свободные парковочные места.

В эфире радио «КП»-Пермь» мы спросили, правда ли он так скорбит об ушедших бесплатных парковках.

- Я не очень рад, что парковки платные, потому что все равно это нагрузка на семейный бюджет, - сказал Максим Кис. - Но в любом случае надо было навести порядок на парковках. В этом направлении мы сейчас и идем. А пост – это шутка. Я просто увидел цветочный магазин, решил купить белые гвоздики и возложить к памятнику.

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