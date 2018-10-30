«Комсомолка» искала в Перми самого грамотного водителя

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-30T17:14:24+03:00

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Инспектор ДПС машет полосатой палочкой, и к тротуару подруливает легковушка.

Сидящая за рулем симпатичная девушка вопросительно смотрит на автиоинспектора, мол, а что она нарушила-то?

- С наступающим вас Днем автомобилиста! - неожиданно с улыбкой рапортует тот.

И вдруг улица раскрашивается в яркие цвета. К сотрудникам ГИБДД в ярко-зеленых жилетах прибавляются девушки в красных накидках с логотипом «Комсомольской правды». Они обступают машину.

Пе6мяки, оказывается, неплохо знают теорию вождения.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все правильно, «Комсомольской правды» решила провести акцию под названием «Самый грамотный водитель». Попросту говоря, - проверить, насколько хорошо пермские автомобилисты и автомобилистки знают правила дорожного движения.

И сделать это решено было – не за пультом экзаменационного стола. А прямо на дороге.

Вопросы совместно с представителями ГИБДД мы выбрали не из самых сложных.

Ну, вот скажите, например, если вы едете с дальним светом в темноте и вдруг увидели, что навстречу вам едет машина, что вы сделаете прежде всего?

Вас тоже с Днем автомобилиста!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Конечно, переключу, не мешкая, дальний свет на ближний! – без запинки отвечает Марина, которую автоинспектор уже успел поздравить с Днем автомобилиста.

Она уже больше не тревожится, а - улыбается. За первый правильный ответ мы ей уже вручили один из подарков. Их нам помогли приготовить спонсоры акции «КП» из компании «Вольтаж-Пермь», которая занимается оптовой и розничной продажей автозапчастей для иномарок.

В числе подарков – постеры, путеводители по городам страны, блокноты с ручками, бесплатная подписка на «Комсомолку», а также – парковочные карточки. Если опасаешься, что твоя машина перегородит кому-то проезд, вставляешь такую карточку под дворники, записав на ней свой номер телефона.

- С парковочной карточкой – это вы хорошо придумали! – говорит пермский водитель Анатолий. Он тоже только что правильно ответил на вопросы автоинспекторов и теперь, улыбаясь, рассматривает подарки. – А то вечно приходится на клочках свой телефон писать. Некультурно как-то.

Оказывается, знать ПДД не только полезно, но и приятно!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Хорошую вы акцию придумали! – хвалят сотрудников и инспекторы ГИБДД. – Культура вождения – это то, чего в Перми немного не хватает. Но сегодня нам везет – почти все правильно на вопросы отвечают!

Слух о том¸ что на улице Островского останавливают все машины подряд, задают водителям вопросы по правилам дорожного движения, а за правильные ответы дарят подарки, судя по всему, быстро распространился по Перми. Дошел он и до телевизионщиков. Подъехала съемочная бригада телеканала УТВ. Ребята сняли ролик и пообещали вставить его в передачу «Что случилось». Так что теперь не только читатели газеты, сайта и слушатели радио «Комсомольская правда» узнали об этой акции, но и телезрители.

Знание правил опять пригодилось!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего подобным образом мы опросили и «одарили» несколько десятков, малую часть пермских автомобилистов. Но успели убедиться: большинство пермских водителей знают правила дорожного движения, по крайней мере, в теории. Так давайте же и на практике их соблюдать неукоснительно! Договорились?

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Спонсор акции «КП» - компания «Вольтаж-Пермь».