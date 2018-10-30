«Комсомолка» искала в Перми самого грамотного водителя
Инспектор ДПС машет полосатой палочкой, и к тротуару подруливает легковушка.
Сидящая за рулем симпатичная девушка вопросительно смотрит на автиоинспектора, мол, а что она нарушила-то?
- С наступающим вас Днем автомобилиста! - неожиданно с улыбкой рапортует тот.
И вдруг улица раскрашивается в яркие цвета. К сотрудникам ГИБДД в ярко-зеленых жилетах прибавляются девушки в красных накидках с логотипом «Комсомольской правды». Они обступают машину.
Пе6мяки, оказывается, неплохо знают теорию вождения.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Все правильно, «Комсомольской правды» решила провести акцию под названием «Самый грамотный водитель». Попросту говоря, - проверить, насколько хорошо пермские автомобилисты и автомобилистки знают правила дорожного движения.
И сделать это решено было – не за пультом экзаменационного стола. А прямо на дороге.
Вопросы совместно с представителями ГИБДД мы выбрали не из самых сложных.
Ну, вот скажите, например, если вы едете с дальним светом в темноте и вдруг увидели, что навстречу вам едет машина, что вы сделаете прежде всего?
Вас тоже с Днем автомобилиста!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Конечно, переключу, не мешкая, дальний свет на ближний! – без запинки отвечает Марина, которую автоинспектор уже успел поздравить с Днем автомобилиста.
Она уже больше не тревожится, а - улыбается. За первый правильный ответ мы ей уже вручили один из подарков. Их нам помогли приготовить спонсоры акции «КП» из компании «Вольтаж-Пермь», которая занимается оптовой и розничной продажей автозапчастей для иномарок.
В числе подарков – постеры, путеводители по городам страны, блокноты с ручками, бесплатная подписка на «Комсомолку», а также – парковочные карточки. Если опасаешься, что твоя машина перегородит кому-то проезд, вставляешь такую карточку под дворники, записав на ней свой номер телефона.
- С парковочной карточкой – это вы хорошо придумали! – говорит пермский водитель Анатолий. Он тоже только что правильно ответил на вопросы автоинспекторов и теперь, улыбаясь, рассматривает подарки. – А то вечно приходится на клочках свой телефон писать. Некультурно как-то.
Оказывается, знать ПДД не только полезно, но и приятно!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Хорошую вы акцию придумали! – хвалят сотрудников и инспекторы ГИБДД. – Культура вождения – это то, чего в Перми немного не хватает. Но сегодня нам везет – почти все правильно на вопросы отвечают!
Слух о том¸ что на улице Островского останавливают все машины подряд, задают водителям вопросы по правилам дорожного движения, а за правильные ответы дарят подарки, судя по всему, быстро распространился по Перми. Дошел он и до телевизионщиков. Подъехала съемочная бригада телеканала УТВ. Ребята сняли ролик и пообещали вставить его в передачу «Что случилось». Так что теперь не только читатели газеты, сайта и слушатели радио «Комсомольская правда» узнали об этой акции, но и телезрители.
Знание правил опять пригодилось!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Всего подобным образом мы опросили и «одарили» несколько десятков, малую часть пермских автомобилистов. Но успели убедиться: большинство пермских водителей знают правила дорожного движения, по крайней мере, в теории. Так давайте же и на практике их соблюдать неукоснительно! Договорились?
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Спонсор акции «КП» - компания «Вольтаж-Пермь».
День автомобилиста в Перми.