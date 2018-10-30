Родом с Камы: как узнать пермяков в российском кинематографе

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-30T08:06:31+03:00

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Пермь богата талантами - и современный российский кинематограф это подтверждает! Пермяки с одинаковой успешностью появляются на большом экране и исполняют роли в рейтинговых сериалах. Как им удается быть востребованными и что их отличает от жителей других городов?

Актеры-пермяки амбициозны, талантливы и с легкостью завоевывают сердца зрителей и именитых режиссеров. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фильмы, в которых они исполняют ведущие роли. Онлайн-кинотеатр ivi сделал специальную подборку. Приступим к просмотру!

«Счастья! Здоровья!»

В центре сюжета фильма оказываются три влюбленных пары, которые намерены в ближайшее время сыграть свою идеальную свадьбу. Однако идеальные свадьбы существуют только в рекламных брошюрах. Например, Артур и Юля хотели провести банкет в хорошем московском ресторане, но отец жениха настоял, чтобы свадьбы игралась в его родной Армении. К Свете, в день ее свадьбы с Олегом возвращается ее бывший парень, причем возвращается он прямиком из тюрьмы. А Ринат и Гузелька решают устроить свадьбу лишь для того, чтобы выкупить дорогую скрипку.

«Пятница»

Азартный миллионер Миша Бондарь, празднуя день рождения своего друга в его клубе, остается недоволен работой официанта. Друг предлагает ему пари – на одну ночь Миша становится официантом в этом клубе. Если до 3 часов ночи он заработает 10 000 рублей чаевых, то тогда он получит роскошный автомобиль друга, если нет, то отдаст свою машину ему. Миша соглашается на пари. Но путь к заветной цели будет совсем не прост. Фильм доступен бесплатно на ivi.

«Елки-5»

Как и в предыдущих частях «Елок» действие фильма происходит в канун Нового года. В жизнях главных героев произошло множество перемен, но одно остается неизменным – все они пытаются найти или удержать свое счастье. У Жени все хорошо и дома и на работе. Его новый бизнес – контактный зоопарк – набирает обороты. А вот у Бори в семье не ладится и чтобы вернуть любовь жены и сына ему необходимо украсть у Жени пингвина. Сноубордист и Лыжник нашли себе девушек, но их любовь к компьютерным играм может все испортить. Баба Маня всерьез взялась за освоение интернета, чтобы найти свою первую любовь. Также в фильме представлены и другие истории любви, случившиеся в канун самого главного праздника.

«Экипаж»

Военные летчики должны беспрекословно выполнять приказы. Но что делать, если распоряжения начальства противоречат моральным принципам? Алексей Гущин идет на конфликт с вышестоящим командованием. Как итог – с вооруженными силами приходится расстаться. Хорошо еще, что удается устроиться в гражданскую авиацию. Экипаж – это семья, а новичок им не понравился. Командир корабля и второй пилот считают Алексея слишком легкомысленным и безответственным. Им предстоит рейс, в котором от слаженности их действий будут зависеть жизни сотен людей. Вот здесь и выяснится, кто чего стоит.

«Главный»

Валерий Гришко, Борис Щербаков, Лидия Арефьева и Алексей Богачук в исторической драме Юрия Кары. В основе фильма — биография Сергея Павловича Королева, ключевой фигуры в истории отечественной космонавтики. Советские достижения в деле освоения космоса: запуск первого спутника, первый полет Юрия Гагарина, а также первый выход человека в открытый космос, — все это стало возможно благодаря беспримерному подвигу ученого, чье настоящее имя долгие годы было неизвестно широким массам, знавшим Королева лишь как Главного Конструктора. Но, как часто случается с масштабными личностями, путь Королева не был простым: помимо технических задач, стоявших перед человеком, совершающим невероятное, ему приходилось бороться и с партийным руководством, и с недоверием коллег. Однако неординарная воля конструктора и поддержка тех, кто верил в него, оказались сильнее обстоятельств. Для того чтобы проследить путь героического ученого, главного конструктора и творца отечественной космонавтики Сергея Королева, рекомендуем смотреть онлайн «Главный».

«Актриса»

Алёна Хмельницкая, Владимир Меньшов, Юрий Стоянов и Катерина Шпица в детективном сериале «Актриса» Тиграна Кеосаяна. Сериал рассказывает о живущем в провинции следователе Анатолии, от которого ушла жена. Она отправилась в столицу, чтобы начать там новую жизнь, построить актерскую карьеру и стать знаменитой. Воспитанием их сына Анатолий занимается в одиночку. Проходит время, и по неизвестным причинам женщина возвращается в родные края, где становится жертвой убийства. За расследование этого дела берется Анатолий. Ему нужно выяснить, что заставило его бывшую жену вновь вернуться в их город, в какой переплет она угодила, кто и по каким причинам мог желать ей смерти. В опасности находится и его собственная жизнь, поскольку он сам попал в статус подозреваемого в этом деле. Сериал доступен бесплатно на ivi.

«Интерны»

Главный медицинский сериал России, собравший истории из практики и личной жизни сотрудников одной больницы. Поросль выпускников: «блатной» мажор, самоуверенный отличник, апатичный тугодум и самоотверженная девушка, – постигает врачебное искусство под руководством язвительного доктора Быкова.

«Фарца»

Молодой человек возвращается с комсомольской стройки, где набирался опыта для карьеры писателя, и попадает в такой переплет, какого хватило бы не на один роман. Чтобы помочь другу вернуть долг, он вступает на опасный путь фарцовки. Эту историю ждали. Александр Цекало и Александр Котт выступили продюсерами и сценаристами зачина пятисезонной саги, воплощать который доверили Егору Баранову, режиссеру «Самоубийц» и «Соловья-Разбойника». Сериал можно назвать идейным спин-оффом «Стиляг» Тодоровского, несмотря на то, что изначально герои занялись фарцой не ради красивой жизни, а чтобы выручить друга. Проект собрал звезд российского киноэкрана: Алексей Серебряков перевоплотился в следователя, готового носом землю рыть, чтобы достать любителей обойти закон; Евгений Стычкин поупражнялся в антигеройстве; Александр Яценко получил полезный личный опыт, научившись водить машину ради роли вальяжного таксиста; а традиционно-сдержанный Евгений Цыганов примерил на себя костюм подпольного миллионера. Ощутить на вкус дух бурлящих 60-х можно, начав смотреть онлайн сериал «Фарца». Сериал доступен бесплатно на ivi.

«Реальные Пацаны»

Простой пермский парень «с района» Колян, наживший проблемы с законом, становится главным героем реалити-шоу. За ним повсюду следует камера, которая снимает без прикрас его «пацанские» будни: семейные разборки, авантюры с друганами и потуги завоевать приличную девушку. Ради любви и лучшей жизни придется встать на путь исправления.

«Команда Б»

Российский комедийный сериал «Команда Б» от режиссера Армана Геворкяна («Гороскоп на удачу», «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»)с Владимиром Яглычем, Михаилом Ефремовым, Оскаром Кучерой, Настасьей Самбурской и Кариной Андоленко. В центре сюжета сериала – истории людей, которые по счастливой случайности попали в космический проект. Конечно, они мечтают о космосе. Но сулит ли этот шанс исполнение заветной мечты? Команда «Б» – это запасной экипаж корабля, который готовится к полету в космос. Если в команду «А» входят сплошь звезды и профи, то в нашей команде собраны скорее антигерои: врач-неудачник, горе-пилот, обаяшка-качок и даже олигарх, который проплатил свое участие. Неудивительно, что к участникам программы никто не относится всерьез. Кроме них самих. Ребята уверены в своей исключительности и в том, что именно им предстоит двигать вперед космическую историю страны. Смотреть онлайн новый сериал «Команда «Б» можно на нашем сайте. Сериал доступен бесплатно на ivi.