Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели «вора в законе» в ныробской колонии

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-30T12:47:40+03:00

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Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства в ныробской колонии №11 «вора в законе» Владимира Вагина (Вагон).

21 сентября 54-летний Владимир Вагин, он же Вова Вагон, покончил с жизнью в собственной тюремной камере в ИК-11 поселка Ныроб Чердынского района Пермского края. Тело «вора в законе» нашли после отбоя в период с 22:30 до 23 часов.

В ныробской колонии криминальный авторитет пробыл только три дня. До этого он отбывал наказание в ИК-10 и ИК-35 в Чусовском районе. Защитник Владимира Вагина Андрей Гузев не поверил в версию самоубийство и считает, что его подзащитного специально перевели в ныробскую колонию.

За два с половиной года это уже второй подобный случай, когда «коронованных» воров находят мертвыми с петлей на шее в ИК-11 Ныроба. Напомним, в феврале 2016 года в штрафном изоляторе этой же колонии от механической асфиксии скончался 36-летний «вор в законе» Максим Новиков, более известный в криминальной среде как Макс Пионер

Как пишут наши коллеги из «КП-Нижний Новгород», 7,5 лет колонии строгого режима Владимир Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. В марте 2009 года в Нижнем Новгороде Вагон ранил ножом выпускника академии МВД Федора Лучинкина в уличной драке возле кафе «Сохо». Узнав о личности потерпевшего, вор «в законе» сбежал в Дубай к своему нижегородскому коллеге, Вадику Белому, также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года. Но спустя пять лет Вову Вагона экстрадировали из ОАЭ в Россию и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии-поселения. Однако, этот приговор был обжалован прокуратурой. На новом суде действия Вагина были переквалифицированы на покушение на убийство и срок увеличился до семи с половиной лет.