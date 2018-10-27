Пермская актриса Катерина Шпица впервые снялась у памятника «Пермяк соленые уши» в Перми
Пермская актриса Катерина Шпица, которая сейчас активно снимается в столичных сериалах, ненадолго заезжала в родную Пермь. Здесь прошло ее детство, здесь она училась в университете.
Как она призналась на своей странице в Instagram, Пермь она хорошо знает, любит и помнит, но что есть в ее биографии небольшой пробел – она ни разу не фотографировалась на фоне пермских арт-объектов, которые появились в Перми после ее отъезда в Москву.
И она вознамерилась восполнить этот пробел. Первым делом решила потереть лапу бронзового Мишки, установленного напротив ЦУМа – по пермской легенде, это приносит счастье.
Сначала актриса погладила лапу бронзовому Мишке. Фото: страница в Instagram.
- Дай лапу, медведь, на счастье мне! – подписала Катерина Шпица новый снимок на своей страничке и пообещала не ограничиться этой фотографией.
- Следующая остановка - уши, - заинтриговала она многих посетителей своей страницы в Instagram, за исключением тех, кто знает о Перми не понаслышке.
Сказано – сделано.
И Катерина Шпица отправилась с уличной скульптуре пермского скульптора Рустама Исмагилова «Пермяк соленые уши» на Комсомольском проспекте.
Симпатичная пермячка соленые уши. Фото: страница в Instagram.
- За всю свою жизнь в Перми с 1998 по 2004 год и позже, когда гостила, я ни разу тут не фотографировалась! Исправила ситуацию! – призналась она.
Посетители странички отметили, что даже большие соленые уши красоту актрисы на снимке не испортили.
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