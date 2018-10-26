2018-10-26T16:56:43+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Добросовестные ТСЖ Перми смогут экономить на отоплении и горячей воде

Энергетики подарили организациям сертификаты на установку системы автоматической регулировки теплоэнергии
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--Фото: Александр ГЛУЗ
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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поощрил товарищества собственников жилья, которые добросовестно оплачивают отопление и горячую воду. Более 300 дисциплинированных организаций, управляющих жилыми домами пермяков, получили сертификаты на проведение энергоаудита «подшефных» зданий.

Руководителям добросовестных товариществ были вручены благодарственные письма. Весомое дополнение к благодарности — подарочные сертификаты на проведение специализированного обследования домов и определения возможности установки системы автоматической регулировки теплоэнергии (САРТ). Эта система позволит экономить энергоресурсы и сократить затраты жителей на услуги теплоснабжения.

- Платежная дисциплина организаций, управляющих жилым фондом, лежит в основе надежного теплоснабжения многоквартирных домов, - подчеркнул Директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков . – Добросовестные ТСЖ — наши самые надёжные партнеры. Во многом благодаря их высокой платежной дисциплине уверенно пройден отопительный сезон и в полной мере реализована масштабная программа реконструкции тепловых сетей.

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