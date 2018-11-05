2018-11-05T14:53:38+03:00
Происшествия

Жительница Прикамья нашла в купленной пачке сигарет ртуть

Пробы воздуха взяты в квартире женщины и в магазине
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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5 ноября в 0.15 жительница села Плеханово Кунгурского района позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщила, что купила в магазине сигареты и обнаружила там ртуть. К женщине отправились полиция, спасатели и сотрудники районной администрации.

В пачке сигарет действительно оказались шарики серого цвета, по внешним признакам, напоминающим ртуть. Они были помещены в специальную стеклянную тару.

Холодный тамбур квартиры женщины обработали концентрированным раствором белизны. Кроме того, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» отобрали пробы воздуха в магазине, где были приобретены сигареты, а также в квартире, где проживает семья женщины. Результаты лабораторных исследований будут представлены 6 ноября.

В администрации Кунгурского района проведено внеплановое заседание Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, под председательством главы района Вадима Лысанова. На нем было поручено сотрудникам Кунгурской больницы провести полное обследование и динамичное наблюдение всех жильцов дома.

Ситуация находится под контролем оперативных служб и Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Кунгурского муниципального района.

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