Погода в Перми на ноябрь 2018: ожидается снег и гололедица

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-05T08:45:40+03:00

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Сегодня, в понедельник, 5 ноября ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Синоптики предупреждают, что днем местами будет идти кратковременный снег, а на дорогах будет гололедица. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1,-4°, в горах до -7°, днем -2,+3°.

В ближайшие дни опасные метеорологические явления не ожидаются.

В первый рабочий день после праздников, 6 ноября, метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем -1,+4°.

7 ноября погода не поменяется. Также будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега. Ветер западный 3 м/с. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Напомним, что в ночь на 5 ноября Пермь от снега очищали 150 единиц техники.