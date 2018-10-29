Роспотребнадзор о пермских киосках с шаурмой: туалетов нет, руки никто не моет, а работники - без санитарных книжек

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-29T17:35:37+03:00

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- Ларьки, где готовят и продают шаурму, - это почище русской рулетки, - говорит заместитель начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. - Тут не знаешь, какой «патрон» выстрелит. Можно подхватить кишечную инфекцию - руки-то в таких ларьках-шавермах никто не моет, ну нет там рукомойников! А можно заболеть сальмонеллезом. Несколько лет назад в Перми была вспышка этого опасного заболевания, и как раз связанная с точками по продаже шаурмы.

Специалисты ведомства проверили в Перми несколько таких ларьков с надписями «Шаурма». Результат оказался предсказуемым: в каждом из них обнаружили жуткую антисанитарию. Сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с требованием закрыть киоски. И их, скорее всего, закроют. Но временно. А потом они откроются вновь, но уже под новой «вывеской».

Проверки проводят только по жалобам пермяков

- В каждом из четырех проверенных нами ларьков, как и ожидалось, обнаружили целый букет нарушений, - говорит начальник отдела по надзору за гигиеной питания Роспотребнадзора Елена Голубева. - Там нет водопровода и туалета - ни для работников, ни для посетителей. Готовая продукция хранилась рядом с сырой. У работниц не было санитарных книжек.

Почему проверили только четыре точки?

- Такие проверки мы можем проводить только по жалобам пермяков, - объясняют в Роспотребнадзоре. - Третий год у нас действует мораторий на внеплановые проверки, чтобы «не кошмарить малый бизнес». В этом году проверки точек по продаже шаурмы не были запланированы. Деятельность трех из четырех проверенных заведений уже была приостановлена по решению суда - двух на 30 и одной на 90 дней. Но владельцы не стали затрудняться устранением нарушения, а просто открыли их под другой «вывеской». Так часто делается, скажем, было ИП Магомедова, стало Гусейнова.

- То есть чтобы проверили такой ларек, сознательные пермяки должны написать желобу? - уточняем мы.

- Ну, для этого нужно что-то съесть в такой шаверме некачественное, чего мы пермякам не советуем.

Какое наказание грозит нарушителям

- Обычно суд присуждает малому предприятию штраф в 30 тысяч рублей, - объяснили в Роспотребнадзоре. - Закрыть точку он не может, только приостановить деятельность на 30 или 90 суток. Владелец одного из проверенных нами ларьков заявил, что он добровольно закроет киоск. Суд в таком случае может ограничиться штрафом в 5 тысяч рублей. А мы можем выписать хозяевам только предписание об устранении нарушений и направить представление в суд о временном закрытии точки общепита.