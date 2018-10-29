Рассказываем про участников конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года-2018»

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-29T14:22:08+03:00

Сейчас в конкурсе 21 номинация и более 30 участников

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Медицинские учреждения Пермского края принимают участие в конкурсе «Комсомольской правды» «Клиника года-2018». Это конкурс важен, потому что все мы посещаем больницы, поликлиники и медицинские центры. «Клиника года» позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием пермяков, рассказать о состоянии сферы медицины в крае.

Сейчас в нашем конкурсе 21 номинация.

Чтобы узнать больше про участников в каждой номинации, нужно перейти по активной ссылке:

• Лучшая многопрофильная клиника

• Лучшая клиника семейного здоровья

• Клиника с лучшим сервисом

• Лучшая детская клиника

• Лучшая стоматология для взрослых

• Лучшая детская стоматология

• Лучшая офтальмологическая клиника

• Лучшая регистратура

• Лучший травмпункт

• Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний

• Услуги в области хирургии

• Услуги в области флебологии

• Услуги в области проктологии

• Услуги в области оториноларингологии

• Услуги в области неврологии

• Услуги в области эндокринологии

• Репродуктивное здоровье и планирование семьи

• Здоровье позвоночника и суставов

• Реабилитация и физиотерапия

• Красота без границ

• Диагностика без границ

А если вы хотите стать участником конкурса, вам необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрав любую из номинаций для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь. Заполненные анкеты присылайте на электронную почту natalya.grechishnikova@phkp.ru

Голосование продлится до декабря, а подведение итогов будет в январе.