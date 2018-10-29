Рассказываем про участников конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года-2018»
Медицинские учреждения Пермского края принимают участие в конкурсе «Комсомольской правды» «Клиника года-2018». Это конкурс важен, потому что все мы посещаем больницы, поликлиники и медицинские центры. «Клиника года» позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием пермяков, рассказать о состоянии сферы медицины в крае.
Сейчас в нашем конкурсе 21 номинация.
Чтобы узнать больше про участников в каждой номинации, нужно перейти по активной ссылке:
• Лучшая многопрофильная клиника
• Лучшая клиника семейного здоровья
• Лучшая стоматология для взрослых
• Лучшая офтальмологическая клиника
• Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний
• Услуги в области проктологии
• Услуги в области оториноларингологии
• Услуги в области эндокринологии
• Репродуктивное здоровье и планирование семьи
• Здоровье позвоночника и суставов
А если вы хотите стать участником конкурса, вам необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрав любую из номинаций для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь. Заполненные анкеты присылайте на электронную почту natalya.grechishnikova@phkp.ru
Голосование продлится до декабря, а подведение итогов будет в январе.
Еще больше материалов по теме: «Клиника года-2018: Пермь»