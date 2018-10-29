2018-10-29T14:22:08+03:00
Здоровье

Рассказываем про участников конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года-2018»

Сейчас в конкурсе 21 номинация и более 30 участников
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медицинские учреждения Пермского края принимают участие в конкурсе «Комсомольской правды» «Клиника года-2018». Это конкурс важен, потому что все мы посещаем больницы, поликлиники и медицинские центры. «Клиника года» позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием пермяков, рассказать о состоянии сферы медицины в крае.

Сейчас в нашем конкурсе 21 номинация.

Чтобы узнать больше про участников в каждой номинации, нужно перейти по активной ссылке:

Лучшая многопрофильная клиника

Лучшая клиника семейного здоровья

Клиника с лучшим сервисом

Лучшая детская клиника

Лучшая стоматология для взрослых

Лучшая детская стоматология

Лучшая офтальмологическая клиника

Лучшая регистратура

Лучший травмпункт

Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Услуги в области хирургии

Услуги в области флебологии

Услуги в области проктологии

Услуги в области оториноларингологии

Услуги в области неврологии

Услуги в области эндокринологии

Репродуктивное здоровье и планирование семьи

Здоровье позвоночника и суставов

Реабилитация и физиотерапия

Красота без границ

Диагностика без границ

А если вы хотите стать участником конкурса, вам необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрав любую из номинаций для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь. Заполненные анкеты присылайте на электронную почту natalya.grechishnikova@phkp.ru

Голосование продлится до декабря, а подведение итогов будет в январе.

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