Марина Федункив нарядила Гавриила Гордеева в типичного пермяка: треники и кожанка
Пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» и проекта «Comedy Woman» Марина Федункив на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором она стоит с земляком, шоуменом Гавриилом Гордеевым.
На фото Федункив с Гавром одеты достаточно странно. Гавр стоит в трико с обвисшими коленками и кожаной куртке, а Федункив - в старенькой курточке. В руках у нее холщовая сумочка.
«Пермь метросексуальная», - подписала снимок Федункив. Кроме того, она спросила своих подписчиков, как они относятся к мужчинам, которые придают большое значение своей внешности.
Поклонники Марины Федункив оценили юмор актрисы и отметили, что из них вышла отличная пара.
«Прикид по тренду! Шанели нервно грызут швейные машинки», «Ну, это же классика. Надеюсь, мужчинка надел туфли и белые носки! А вы Мариночка в босоножках и носочках с кружавчиками?», «Секси-шмекси», - от души посмеялись подписчики.