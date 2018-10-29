2018-10-29T12:59:48+03:00
Общество

Марина Федункив нарядила Гавриила Гордеева в типичного пермяка: треники и кожанка

Ее поклонники назвали этот прикид «секси шмекси»
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagramфото: Instagram
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Пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» и проекта «Comedy Woman» Марина Федункив на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором она стоит с земляком, шоуменом Гавриилом Гордеевым.

На фото Федункив с Гавром одеты достаточно странно. Гавр стоит в трико с обвисшими коленками и кожаной куртке, а Федункив - в старенькой курточке. В руках у нее холщовая сумочка.

«Пермь метросексуальная», - подписала снимок Федункив. Кроме того, она спросила своих подписчиков, как они относятся к мужчинам, которые придают большое значение своей внешности.

Поклонники Марины Федункив оценили юмор актрисы и отметили, что из них вышла отличная пара.

«Прикид по тренду! Шанели нервно грызут швейные машинки», «Ну, это же классика. Надеюсь, мужчинка надел туфли и белые носки! А вы Мариночка в босоножках и носочках с кружавчиками?», «Секси-шмекси», - от души посмеялись подписчики.

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