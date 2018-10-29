Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» в лидерах Пермского края по товарообороту с Японией

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-29T09:12:01+03:00

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Делегация Посольства Японии в Российской Федерации и топ-менеджеры девяти японских компаний в рамках бизнес-миссии в Пермский край 26 октября побывали на пермском предприятии компании «УРАЛХИМ». Визит организовало региональное Министерство экономического развития и инвестиций.

Пермский завод минеральных удобрений был построен в 1981 году по технологии японской компании Toyo Engineering и укомплектован японским оборудованием. Этим обусловлено продолжающееся уже более 35 лет тесное сотрудничество компании с производителями из Японии по поставкам аппаратов и запасных частей к сложному оборудованию. Среди основных партнёров предприятия можно назвать Kokusai Commerce, EBARA Corporation, Mitsubishi Corporation, Hitachi, Kubota и ещё более двух десятков поставщиков.

Завод приобретает в Японии запасные части компрессоров, турбин, насосов, электроборудование и др. В частности, в 2016 году компания Hitachi осуществила модернизацию компрессора природного газа с заменых внутренних устройств в рамках проводимого на «ПМУ» технического перевооружения агрегата аммиака. В 2018 году заключён крупный контракт на изготовление и поставу труб риформинга с японской компанией Kubota. Филиал «ПМУ» сотрудничает не только с крупными японскими компаниями мирового уровня. Например, у сравнительно небольшого производителя средств измерения Matsushima завод регулярно приобретает оборудование КИПиА.

За последние пять лет филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» заключил с японскими компаниями договоры на сумму $14 млн. Для сравнения, объём импорта из Японии в Пермский край в 2017 году по данным регионального министерства экономического развития и инвестиций составил $7,55 млн. Это подтверждает, что филиал «ПМУ» компании «УРАЛХИМ» - среди лидеров по товарообороту с Японией в регионе.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Пермское предприятие холдинга «УРАЛХИМ» с самого начала работает на оборудовании Toyo Engineering. Благодаря японской технологии производства пермский карбамид известен своим высочайшим качеством: в нем нет формальдегидов, а содержание биурета намного ниже допустимого по ГОСТу. Это делает наш продукт очень востребованным среди потребителей в разных отраслях промышленности. Оборудование во многом является уникальным, поэтому и запасные части для него мы закупаем у японских поставщиков.