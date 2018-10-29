Пермячка ищет доноров крови, чтобы спасти отца

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-29T07:13:17+03:00

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Пермячка Евгения Бабаева просит сдать кровь для ее отца. У Сергея Тукмачева заболевание крови, сейчас ему проводят терапию гормонами, а также поднимают уровень гемоглобина и тромбоцитов.

- Это просто крик о помощи, - говорит Евгения. - За папу переживают все: друзья, родители, дети и внуки. Нам очень нужны доноры. У него редкий фенотип крови. Врач говорит, что папе нужно около 3 доноров в неделю. Прошу не проходить мимо и помочь. Это правда очень срочно! Отец сейчас находится в МСЧ № 1.

Если у вас вторая положительная группа крови (2 +), и вы хотите помочь Сергею Тукмачеву, надо взять с собой паспорт и прийти на Лебедева, 54 в «Пермскую краевую станцию переливания крови» (остановка «Цирк»). Она работает с 8-00 до 13-30 по будням. Донорами могут стать люди, у которых не было заболеваний крови, а также если они последний месяц не болели ОРЗ. За 48 часов нужно отказаться от спиртного, не употреблять жареную, молочную и жирную пищу.

Телефон Евгении, дочери Сергея: 8-902-47-19-012. Телефон станции переливания крови: 282-53-21