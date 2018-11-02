2018-11-02T08:14:44+03:00
Происшествия

В Перми 23-летний автослесарь в пьяном состоянии устроил аварию, в которой погибла женщина

Житель Полазны угнал автомобиль ГАЗ из автосервиса и попал в нем в ДТП
Константин КЯКИНЕН
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23-летний житель Полазны обвиняется в угоне и нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В июле этого года молодой человек угнал с территории автосервиса на ул. Потерянная в Перми автомобиль ГАЗ. 23-летний слесарь работал в этом же сервисе. Мужчина сел пьяным за руль и поехал на угнанной машине в Пермский район.

На 47 километре Восточного обхода водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии погибла пассажирка иномарки. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Сам виновник ДТП отделался легкими ушибами.

На время следствия мужчина содержался под стражей. На днях в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю расследование уголовного дела было завершено. Дело направлено для рассмотрения в Пермский районный суд.

Пьяный работник автосервиса устроил смертельное ДТП.видео: ГУ МВД по Пермскому краю

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