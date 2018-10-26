Зоозащитники: «Убийца алабая Лаваша издевался над ним, и этому есть свидетели»

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-26T13:46:06+03:00

Полиция до сих пор не возбудила уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Первый раз в Перми зоозащитники судятся с полицейскими. Еще в августе бывший стоматолог изрезал ножом алабая по кличке Лаваш, который позже скончался. Общественность возмущена: все знают, кто убил пса, а полиция до сих пор не возбудила уголовное дело. Зоозащитники решили, что стражи порядка бездействовали, когда занимались этим делом, и подали жалобу в суд.

Напомним, в августе в Верхней Курье один из членов гаражного кооператива, Эдуард Б., нанес множество ножевых ран алабаю, который жил в вольере.

Вот в таком состоянии был Лаваш

- Я сам открыл вольер, чтобы выпустить собаку погулять, размять лапы, ей там тесно сидеть, да и воняет из клетки, когда пса долго не выгуливают, - сказал он корреспонденту «КП». - Пес бросился на меня, и я бил его ножом до тех пор, пока тот не упал.

Тело Лаваша нашел сторож и позвонил зоозащитникам. Алабая увезли в клинику и долго лечили, но две недели назад пес скончался.

«Кидал ему петарды»

26 октября в Мотовилихинском районном суде рассматривалась жалоба зоозащитников к полиции. На заседание пришли волонтеры и возмущенные жесткоим убийством пермяки.

Во время заседания судья зачитала материалы дела. Почти все допрошенные владельцы гаражей в кооперативах утверждают, что пес был спокойный, агрессию не проявлял.

Волонтеры пришли на суд в качестве моральной поддержкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Баталов стоял у вольера, где сидел алабай, и кидал ему петарды, - приводит судья слова владельца гаража. - Пес метался по клетке туда-сюда.

Про петарды обмолвился и другой владелец гаража. По его словам, Эдуард доводил старого пса, кидая в него «взрывные устройства».

Сам же Эдуард Б. утверждает, что в тот день пошел за грибами и взял с собой нож.

- Когда я вернулся в кооператив, пес бросился на меня и стал грызть кисть руки, - привела слова мужчины судья. - Я, защищаясь, бил его ножом, пока он не разжал челюсти. Позже я этот нож потерял.

Заметим, что в суде озвучили мнение кинолога, которая заявила, что раны Баталова - не рваные, похожи на укусы собаки, которая от кого-то защищается.

«Не хотят возбуждать уголовное дело»

Зоозащитники считают, что «потеря ножа» - это следствие невыполнения полицейскими своих обязанностей. Ведь нож - это важная улика.

- Во-первых, место преступления стражи порядка осмотрели спустя четыре дня, хотя зоозащитники звонили в дежурную часть два раза,- говорит адвокат Юлия Борисова. - Во-вторых, полицейские не опросили сотрудников клиники и кинолога, которые сказали бы о характере алабая. Ведь Эдуард Б. заявил, что оборонялся после нападения Лаваша. Но можно доказать, что собака могла укусить после того, как ее стали резать.

Адвокат утверждает: полиция начала собирать характеристики на мужчину и опрашивать членов гаражного кооператива только после того, как зоозащитники подали жалобу в суд.

Адвокат Юлия БорисоваФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дело не только в том, что полиция бездействовала, но в том, что, уголовное дело не возбуждают, - говорит адвокат Юлия Борисова. - До того, как мы не подали жалобу, случаем живодерства заниматься просто не хотели! Он кидал какими-то взрывными устройствами в собаку. Сегодня - пес, а завтра кто? Человек?

Гособвинитель заявила на суде, что признаков бездействия не установлено, потому что осмотр места происшествия все-так был произведен, а свидетели - опрошены.

Суд отклонил жалобу зоозащитников. Сейчас они надеются на прокуратуру.

- Проверка прокуратуры завершится 1 ноября, - добавляет адвокат. - Тогда будет ясно, возбудят ли против Эдуарда Б. уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто виноват в зверском истязании собаки? - пермская полиция проводит проверку

Состояние пса Лаваша, получившего 12 рубленых ран, остается стабильно тяжелым (подробнее)

В Перми владелец гаража топором зверски изрубил собаку, охранявшую гаражный кооператив

У алабая по кличке Лаваш - 12 рубленых ран и разрезанный глаз (подробнее)